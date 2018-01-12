تعادل رابع على التوالي للاخاء الناصرة أمام ب.تل أبيب بدون أهداف

حضر المباراة عدد من مسؤولي فريق هبوعيل بئر السبع، خصم الاخاء ضمن مسابقة كأس الدولة، ومن بينهم مالكة الفريق ألونا بركات

تعادل فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته البيتية أمام فريق بيتار تل أبيب – الرملة بدون أهداف، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. وكان هذا التعادل الرابع على التوالي للنصراويين، حيث يتعبر تادلا بطعم الخسارة، كونهم لم يستغلوا خسارة هبوعيل تل أبيب أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون بهدف دون مقابل، وأيضا تعادل هبوعيل كفار سابا أمام فريق هبوعيل رمات جان بدون أهداف. وبذلك بقي الفريق النصراوي يتأخر بنقطتين عن الفريق التل أبيبي، وصيف المتصدر، وبأربع نقاط عن المتصدر من كفار سابا. هذا، ولم يحسن تلامذة المدرب أدهم هادية استغلال الفرص المتاحة لحسم الموقف أمام بيتار تل أبيب – الرملة، حيث أضاعوا فوزا ضروريا. وقد حضر المباراة عدد من مسؤولي فريق هبوعيل بئر السبع، خصم الاخاء ضمن مسابقة كأس الدولة، ومن بينهم مالكة الفريق ألونا بركات.