تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدرجة الممتازةأخبار

تعادل رابع على التوالي للاخاء الناصرة أمام ب.تل أبيب بدون أهداف

 حضر المباراة عدد من مسؤولي فريق هبوعيل بئر السبع، خصم الاخاء ضمن مسابقة كأس الدولة، ومن بينهم مالكة الفريق ألونا بركات

متعلق:
الاخاء الناصرة يبحث عن العودة الى مسار
نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات
مباراة عقابية بدون جمهور بحق الاخاء الناصرة

تعادل فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته البيتية أمام فريق بيتار تل أبيب – الرملة بدون أهداف، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. وكان هذا التعادل الرابع على التوالي للنصراويين، حيث يتعبر تادلا بطعم الخسارة، كونهم لم يستغلوا خسارة هبوعيل تل أبيب أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون بهدف دون مقابل، وأيضا تعادل هبوعيل كفار سابا أمام فريق هبوعيل رمات جان بدون أهداف. وبذلك بقي الفريق النصراوي يتأخر بنقطتين عن الفريق التل أبيبي، وصيف المتصدر، وبأربع نقاط عن المتصدر من كفار سابا. هذا، ولم يحسن تلامذة المدرب أدهم هادية استغلال الفرص المتاحة لحسم الموقف أمام بيتار تل أبيب – الرملة، حيث أضاعوا فوزا ضروريا. وقد حضر المباراة عدد من مسؤولي فريق هبوعيل بئر السبع، خصم الاخاء ضمن مسابقة كأس الدولة، ومن بينهم مالكة الفريق ألونا بركات. 

الدرجة الممتازة Liga Leumit

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
هبوعيل كفارسابا
16
10
2
4
31
13
18
32
2
هبوعيل تل ابيب
16
9
3
4
24
14
10
30
3
مكابي الإخاء الناصرة
16
8
4
4
20
14
6
28
4
هبوعيل قطمون
16
7
6
3
21
13
8
27
5
هبوعيل ريشون لتسيون
16
8
3
5
18
16
2
27
6
هبوعيل الخضيرة
16
7
4
5
29
27
2
25
7
هبوعيل بيتح تكفا
16
6
6
4
19
16
3
24
8
بيتار تل ابيب-الرملة
16
6
6
4
22
20
2
24
9
Hapoel Ramat HaSharon
16
7
1
8
19
20
-1
22
10
هبوعيل العفولة
16
5
6
5
16
17
-1
21
11
هبوعيل نتسيرت عيليت
16
5
5
6
19
21
-2
20
12
هبوعيل رمات غان
16
4
6
6
16
17
-1
18
13
هبوعيل ابناء اللد
16
4
5
7
14
16
-2
17
14
هبوعيل مرموريك
16
5
2
9
15
25
-10
17
15
مكابي هرتسليا
16
2
4
10
13
31
-18
10
16
عيروني نيشر
16
2
3
11
13
29
-16
9
مكابي الإخاء الناصرة
Maccabi Ahi Nazareth

ترتيب الدرجة الممتازة - Liga Leumit

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
هبوعيل كفارسابا
16
31 - 13
32
2
هبوعيل تل ابيب
16
24 - 14
30
3
مكابي الإخاء الناصرة
16
20 - 14
28
4
هبوعيل قطمون
16
21 - 13
27
5
هبوعيل ريشون لتسيون
16
18 - 16
27
6
هبوعيل الخضيرة
16
29 - 27
25
7
هبوعيل بيتح تكفا
16
19 - 16
24
8
بيتار تل ابيب-الرملة
16
22 - 20
24
9
Hapoel Ramat HaSharon
16
19 - 20
22
10
هبوعيل العفولة
16
16 - 17
21
11
هبوعيل نتسيرت عيليت
16
19 - 21
20
12
هبوعيل رمات غان
16
16 - 17
18
13
هبوعيل ابناء اللد
16
14 - 16
17
14
هبوعيل مرموريك
16
15 - 25
17
15
مكابي هرتسليا
16
13 - 31
10
16
عيروني نيشر
16
13 - 29
9
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (18) الدرجة الممتازة - Liga Leumit

الفريق الثاني
الفريق الاول
هبوعيل الخضيرة
[-]
هبوعيل نتسيرت عيليت
12.01.2018 15:00
Hapoel Ramat HaSharon
[-]
هبوعيل رمات غان
12.01.2018 15:00
عيروني نيشر
[-]
مكابي هرتسليا
12.01.2018 15:00
مكابي الإخاء الناصرة
[-]
هبوعيل العفولة
12.01.2018 15:00
هبوعيل مرموريك
[-]
هبوعيل بيتح تكفا
15.01.2018 19:00
هبوعيل كفارسابا
[-]
هبوعيل ريشون لتسيون
15.01.2018 19:00
هبوعيل قطمون
[-]
هبوعيل ابناء اللد
15.01.2018 19:00
هبوعيل تل ابيب
[-]
بيتار تل ابيب-الرملة
15.01.2018 19:00
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا