اتحاد ابناء سخنين يخسر لمكابي تل ابيب من ضربة جزاء معادة

بهذه الخسارة يتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الثامنة

خسر فريق اتحاد ابناء سخنين مباريتخ البيتية امام مكابي تل ابيب بهدف للاشيء سجل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة .الفريق السخنيني الذي يعاني من موجة اصابات منعت من عدة لاعبين المشاركة في المباراة ( فراس مغربي وعيدان شيمش ) بالاضافة الى اصابة علاء ابو صالح وخروجة من المباراة في وقت مبكر . بالمقبال فريق مكابي تل ابيب كان دون متوسط الاداء ليس اكثر.



في الفريق السخنيني برز الحارس محمود قنديل الذي افلح من صد ضربة الجزاء الاولى قبل ان يشير حكم المباراة الى ضربة معادة بحجة خروج قنديل من خط المرمى قبل تنفيذ ضربة الجزاء الا انه ادى مباراة كبيرة ومنع من لاعب مكابي تل ابيب تسجيل الاهداف بالاضافة الى تالق المدافع ساري فلاح وعلي عثمان . وبهذه الخسارة يتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الثامنة .