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اتحاد ابناء سخنين يخسر لمكابي تل ابيب من ضربة جزاء معادة

بهذه الخسارة يتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الثامنة 

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تعادل اتحاد أبناء سخنين خارج ملعبه أمام

خسر فريق اتحاد ابناء سخنين مباريتخ البيتية امام مكابي تل ابيب بهدف للاشيء سجل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة .الفريق السخنيني الذي يعاني من موجة اصابات منعت من عدة لاعبين المشاركة في المباراة ( فراس مغربي وعيدان شيمش ) بالاضافة الى اصابة علاء ابو صالح وخروجة من المباراة في وقت مبكر . بالمقبال فريق مكابي تل ابيب كان دون متوسط الاداء ليس اكثر.

 


في الفريق السخنيني برز الحارس محمود قنديل الذي افلح من صد ضربة الجزاء الاولى قبل ان يشير حكم المباراة الى ضربة معادة بحجة خروج قنديل من خط المرمى قبل تنفيذ ضربة الجزاء الا انه ادى مباراة كبيرة ومنع من لاعب مكابي تل ابيب تسجيل الاهداف بالاضافة الى تالق المدافع ساري فلاح وعلي عثمان . وبهذه الخسارة يتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الثامنة .

الدرجة العليا Ligat ha'Al

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
هبوعيل بئرالسبع
16
11
3
2
29
14
15
36
2
هبوعيل حيفا
16
10
5
1
26
11
15
35
3
بيتار القدس
16
10
3
3
38
22
16
33
4
مكابي تل أبيب
16
9
5
2
26
17
9
32
5
مكابي نتانيا
16
7
6
3
30
17
13
27
6
بني يهودا
16
8
2
6
23
17
6
26
7
عيروني كريات شمونة
16
5
4
7
18
18
0
19
8
اتحاد ابناء سخنين
16
5
4
7
13
20
-7
19
9
مكابي حيفا
16
4
4
8
15
20
-5
16
10
مكابي بيتح تكفا
16
4
4
8
15
23
-8
16
11
هبوعيل اشكلون
16
2
7
7
15
22
-7
13
12
هبوعيل رعنانا
16
3
4
9
14
25
-11
13
13
النادي الرياضي اشدود
16
2
5
9
12
26
-14
11
14
هبوعيل عكا
16
3
2
11
14
36
-22
9
اتحاد ابناء سخنين
Bnei Sakhnin

ترتيب الدرجة العليا - Ligat ha'Al

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
هبوعيل بئرالسبع
16
29 - 14
36
2
هبوعيل حيفا
16
26 - 11
35
3
بيتار القدس
16
38 - 22
33
4
مكابي تل أبيب
16
26 - 17
32
5
مكابي نتانيا
16
30 - 17
27
6
بني يهودا
16
23 - 17
26
7
عيروني كريات شمونة
16
18 - 18
19
8
اتحاد ابناء سخنين
16
13 - 20
19
9
مكابي حيفا
16
15 - 20
16
10
مكابي بيتح تكفا
16
15 - 23
16
11
هبوعيل اشكلون
16
15 - 22
13
12
هبوعيل رعنانا
16
14 - 25
13
13
النادي الرياضي اشدود
16
12 - 26
11
14
هبوعيل عكا
16
14 - 36
9
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (18) الدرجة العليا - Ligat ha'Al

الفريق الثاني
الفريق الاول
بني يهودا
[-]
هبوعيل عكا
13.01.2018 16:00
اتحاد ابناء سخنين
[-]
مكابي بيتح تكفا
13.01.2018 18:00
مكابي نتانيا
[-]
النادي الرياضي اشدود
13.01.2018 18:15
عيروني كريات شمونة
[-]
بيتار القدس
13.01.2018 20:30
هبوعيل اشكلون
[-]
هبوعيل رعنانا
14.01.2018 19:00
هبوعيل بئرالسبع
[-]
هبوعيل حيفا
14.01.2018 20:30
مكابي حيفا
[-]
مكابي تل أبيب
15.01.2018 21:00
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