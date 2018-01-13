مانشستر يونايتد يجتاز عقبة ايفرتون بهدفين نظيفين

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل غياب الفاعلية الهجومية من الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً على مضيفه ايفرتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي استضافها ملعب ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز .

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل غياب الفاعلية الهجومية من الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب .وفي الشوط الثاني ضغط الضيوف بشكل قوي علي دفاع ايفرتون، لينجح الفرنسي انتونيمارسيال في تسجيل أول أهداف اللقاء من تسديدة رائعة في الدقيقة 57 ، قبل أن يحسم لينجارد المباراة للشياطين الحمر بتسديدة رائعة أيضًا في الدقيقة 81 .بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 47 نقطة في وصافة جدول ترتيب البريمييرليج، بينما توقف رصيد ايفرتون عند النقطة 27 في المركز التاسع .