تغيير اضطراري على مبنى فرق القاع في الدرجة الثانية –الشمالية ب

تفكك فريقي شباب طرعان والنادي الرياضي برديس حنا

تم اجراء تغيير اضطراري على مبنى فرق القاع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"، وذلك بعد تفكك فريقي شباب طرعان والنادي الرياضي برديس حنا.

وقال عضو الاتحاد العام لكرة القدم، الأستاذ باسم سليمان، بصفته مسؤولا عن الدرجات الدنيا:"بما أن الفريقين المذكورين قد ودعا الدوري بصفة نهائية، فان الفريقين اللذين ينهيان الدوري في المركزين الثالث عشر والرابع عشر يخوضان مباراة اختبار بينهما، على أن يبقى المنتصر فيها في الدوري، بينما تكون للفريق الخاسر فرصة للتعويض في مباراة اختبار اضافية أمام الفريق صاحب المركز الثاني من دوري الدرجة الثالثة من احدى المنطقتين، يزراعيل أو الشومرون".