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رضوان ناطور: أعد أن يظهر معين دالية الكرمل بصورة مغايرة في الاياب

أشاد رضوان ناطور بعمل المدرب الجديد ماهر حسون، حيث أكد على أنه يضفي أجواء ايجابية على اللاعبين خلال التدريبات والمباريات، متمنيا أن يستمر ذلك في المباريات اللاحقة

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يعد رضوان ناطور، رئيس ادارة فريق هبوعيل معين دالية الكرمل، بأن يظهر فريقه بشكل مغاير تماما في جولة الاياب عما كان عليه الحال في جولة الذهاب. وورد ذلك بعد الفوز الخارجي على فريق هبوعيل صندلة بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم مجد نصر الدين. وقبل المباراة الخارجية الثانية على التوالي أمام فريق القمة النهضة الناصرة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وكان رضوان ناطور قد أعلن في وقت سابق عن استقالته، بسبب سوء الأحوال المالية، كما غاب عدد من اللاعبين الأساسيين عن التدريبات والمباريات، لكن بعد تسوية الوضع فقد عادت الأمور الى نصابها. 

كما أشاد رضوان ناطور بعمل المدرب الجديد ماهر حسون، حيث أكد على أنه يضفي أجواء ايجابية على اللاعبين خلال التدريبات والمباريات، متمنيا أن يستمر ذلك في المباريات اللاحقة.

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