ادارة هبوعيل صندلة تسلّم مفاتيح قيادة الفريق الى المدرب بهاء عمري

يعمل بهاء عمري اداريا في الفريق، وهي ليست المرة الأولى التي يقوده فيها

قامت ادارة فريق هبوعيل صندلة بتسليم مفاتيح قيادة الفريق في الجانب المهني الى المدرب بهاء عمري، وذلك بدلا من المدرب المستقيل أدهم زعبي.

ويعمل بهاء عمري اداريا في الفريق، وهي ليست المرة الأولى التي يقوده فيها. ففي الموسم الماضي استبدل المدرب المستقيل العاد بار أون، ونجح بتثبيت أقدام الفريق في الدوري. وقبل ذلك قاده لموسم كامل للتنافس بين فرق القمة. وسوف تكون باكورة اشرافاته عليه في المباراة البيتية أمام فريق مكابي أبناء الرينة، يوم السبت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقال بهاء عمري أنه سيعمل على اعادة الثقة الى اللاعبين، وعليهم تحمّل المسؤولية، موضحا أنه أعاد المهاجم ماهر جبارين الى صفوفه.