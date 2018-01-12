لاعب برشلونة توران يعرض خدماته على ميلان

ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع أردا توران، حيث أن النادي الإيطالي يبحث عن تدعيمات لوسط الميدان بصفقة لا تزيد عن 12 مليون يورو

يواصل النجم الدولي التركي أردا توران البحث عن مخرج للرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الشتوي، حيث أن اللاعب لازال يدرس كل الخيارات المطروحة.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن وكيل أعمال أردا توران، أحمد بولوت عرض خدمات موكله على إدارة ميلان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أن اللاعب حصل على الضوء الأخضر من برشلونة للبحث عن نادٍ جديد.ونقلاً عن نفس المصدر فإن ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع أردا توران، حيث أن النادي الإيطالي يبحث عن تدعيمات لوسط الميدان بصفقة لا تزيد عن 12 مليون يورو.

ويرتبط أردا توران (30 سنة) مع برشلونة بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي لم يلعب أي دقيقة رفقة النادي الكتلوني خلال الموسم الجاري ولم يدخل في لائحة الفريق سوى في مباراة واحدة.