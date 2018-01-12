ريال مدريد يستعد لتقديم عرض قياسي للتعاقد مع هازارد

ريال مدريد يريد تدعيم خط الهجوم بلاعب من الصف الأول، ووقع اختيار زيدان وإدارة النادي الملكي على هازارد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي خلال الفترة القادمة.وارتبط هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد طوال السنوات الماضية، وزاد الحديث عن الصفقة بعد تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق، حيث أبدى اللاعب رغبته باللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي على الملأ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن ريال مدريد يريد تدعيم خط الهجوم بلاعب من الصف الأول، ووقع اختيار زيدان وإدارة النادي الملكي على هازارد.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد مستعد لتقديم 135 مليون يورو لإقناع تشيلسي بالتخلي عن اللاعب، وهي صفقة ستكون الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.وأضاف التقرير أن تشيلسي قد يجد نفسه مضطراً لقبول العرض لأنه يعلم تماماً أن هازارد سوف ينتقل إلى ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً.