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مانشستر سيتي يعود للانتصارات بسحق واتفورد

الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي لـ62 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر

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 استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعد انقطاع لمباراة واحدة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب واتفورد بنتيجة 3-1.افتتح رحيم ستيرلنج التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاءقبل أن يعزز كاباسيلي تقدم السيتي بهدف عكسي في الدقيقة 13.وفي الشوط الثاني أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يسجل جراي هدف الشرف لواتفورد في الدقيقة 81.الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي لـ62 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
22
20
2
0
64
13
51
62
2
مانشستر يونايتد
22
14
5
3
45
16
29
47
3
تشيلسي
21
14
3
4
39
14
25
45
4
ليفربول
22
12
8
2
50
25
25
44
5
توتنهام
21
12
4
5
41
20
21
40
6
ارسنال
21
11
5
5
38
26
12
38
7
بيرنلي
22
9
7
6
19
19
0
34
8
ليستر سيتي
22
8
6
8
34
32
2
30
9
إيفرتون
22
7
6
9
25
34
-9
27
10
واتفورد
22
7
4
11
31
40
-9
25
11
هيديرسفيلد تاون
22
6
6
10
18
35
-17
24
12
برايتون
22
5
8
9
17
27
-10
23
13
Newcastle
22
6
4
12
20
30
-10
22
14
كريستال بالاس
22
5
7
10
20
33
-13
22
15
بورنموث
22
5
6
11
22
34
-12
21
16
وست هام يونايتد
21
5
6
10
24
39
-15
21
17
ساوثهامتون
22
4
8
10
21
32
-11
20
18
Stoke
22
5
5
12
23
47
-24
20
19
ويست بروميتش
22
2
10
10
16
30
-14
16
20
سوانزي سيتي
22
4
4
14
13
34
-21
16
مانشستر سيتي
Manchester City

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
22
64 - 13
62
2
مانشستر يونايتد
22
45 - 16
47
3
تشيلسي
21
39 - 14
45
4
ليفربول
22
50 - 25
44
5
توتنهام
21
41 - 20
40
6
ارسنال
21
38 - 26
38
7
بيرنلي
22
19 - 19
34
8
ليستر سيتي
22
34 - 32
30
9
إيفرتون
22
25 - 34
27
10
واتفورد
22
31 - 40
25
11
هيديرسفيلد تاون
22
18 - 35
24
12
برايتون
22
17 - 27
23
13
Newcastle
22
20 - 30
22
14
كريستال بالاس
22
20 - 33
22
15
بورنموث
22
22 - 34
21
16
وست هام يونايتد
21
24 - 39
21
17
ساوثهامتون
22
21 - 32
20
18
Stoke
22
23 - 47
20
19
ويست بروميتش
22
16 - 30
16
20
سوانزي سيتي
22
13 - 34
16
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (23) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
تشيلسي
[-]
Leicester City
13.01.2018 17:00
كريستال بالاس
[-]
بيرنلي
13.01.2018 17:00
Huddersfield Town
[-]
West Ham United
13.01.2018 17:00
Newcastle United
[-]
Swansea City
13.01.2018 17:00
واتفورد
[-]
ساوثهامتون
13.01.2018 17:00
West Bromwich Albion
[-]
Brighton & Hove Albion
13.01.2018 17:00
Tottenham Hotspur
[-]
إيفرتون
13.01.2018 19:30
AFC Bournemouth
[-]
ارسنال
14.01.2018 15:30
ليفربول
[-]
مانشستر سيتي
14.01.2018 18:00
مانشستر يونايتد
[-]
ستوك سيتي
15.01.2018 22:00
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