مانشستر سيتي يعود للانتصارات بسحق واتفورد
الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي لـ62 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر
متعلق:
استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعد انقطاع لمباراة واحدة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب واتفورد بنتيجة 3-1.افتتح رحيم ستيرلنج التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاءقبل أن يعزز كاباسيلي تقدم السيتي بهدف عكسي في الدقيقة 13.وفي الشوط الثاني أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يسجل جراي هدف الشرف لواتفورد في الدقيقة 81.الفوز يرفع رصيد مانشستر سيتي لـ62 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.
الدوري الانجليزي الممتاز Premier League
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
22
20
2
0
64
13
51
62
2
22
14
5
3
45
16
29
47
3
21
14
3
4
39
14
25
45
4
22
12
8
2
50
25
25
44
5
21
12
4
5
41
20
21
40
6
21
11
5
5
38
26
12
38
7
22
9
7
6
19
19
0
34
8
22
8
6
8
34
32
2
30
9
22
7
6
9
25
34
-9
27
10
22
7
4
11
31
40
-9
25
11
22
6
6
10
18
35
-17
24
12
22
5
8
9
17
27
-10
23
13
22
6
4
12
20
30
-10
22
14
22
5
7
10
20
33
-13
22
15
22
5
6
11
22
34
-12
21
16
21
5
6
10
24
39
-15
21
17
22
4
8
10
21
32
-11
20
18
22
5
5
12
23
47
-24
20
19
22
2
10
10
16
30
-14
16
20
22
4
4
14
13
34
-21
16