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روبرتو كارلوس: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

روبرتو كارلوس:

أرى رونالدو يتدرب كل يوم بشكل مثير للإعجاب، أنا منبهر بسلوكه في التدريبات، وتحمل المسؤولية في المباريات، إنه يريد أن يتحسن كل يوم، وهذا هو الفارق بينه وبين ميسي

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اعتبر نجم كرة القدم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس أنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، أفضل نسبيًا من منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بحسب ما نقلته شبكة فوكس سبورتس نقلتها صحيفة أوليه الأرجنتينية.


روبرتو كارلوس

وصرّح المدافع الريال السابق، والذي يشغل حاليًا منصب سفير النادي الملكي، قائلًا:"أرى رونالدو يتدرب كل يوم بشكل مثير للإعجاب، أنا منبهر بسلوكه في التدريبات، وتحمل المسؤولية في المباريات، إنه يريد أن يتحسن كل يوم، وهذا هو الفارق بينه وبين ميسي".

وأضاف: "ليو ميسي بالتأكيد هو ظاهرة، ونيمار لاعب كبير، ولكن هذا الجانب في كريستيانو المتمثل في الجدية بالتدريبات، والمهنية، والتركيز، والدافع، والرغبة الدائمة في التحسن والفوز، يجعل لديه ميزة على الآخرين".

يذكر أنّه توّج كريستيانو رونالدو العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مشواره الكروي، ليعادل رقم ميسي القياسي. 


كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

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