كريستيانو رونالدو يشعل انستغرام: لم أتخيل أبدًا أن التقط صورة كهذه

رونالدو توّج في 2017 بجائزة الكرة الذهبية الخامسة في مسيرته، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم بالإضافة إلى 4 أحذية ذهبية فاز بها سابقا، ومجموعة من الجوائز الأخرى على المستوى الأوروبي والعالمي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابه على إنستغرام تضم كافة الكرات والأحذية الذهبية والجوائز التي نالها إلى الآن. وقال رونالدو معلقا على الصورة التي نشرها على إنستغرام: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه".