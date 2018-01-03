اليكم أبرز انتقالات اللاعبين في الدرجة الثانية بالدوري الإسرائيلي

انضم المهاجم بار شيمطوف الى صفوف فريق هبوعيل كوكب

ترك قلب الدفاع المجرب عمر أعمر صفوف الفريق الكسلاوي، عائدا الى صفوف فريقه الأم هبوعيل كفركنا

انضم المهاجم بار شيمطوف الى صفوف فريق هبوعيل كوكب، متصدر لائحة دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"، حيث وفد اليه من فريق الدرجة الأولى هبوعيل كفر كنا. كما عزز نائبه فريق الأخوة كفرمندا صفوفه بمتوسط الميدان رامي ظاهر والمدافع الأيسر محمد أبو ليل، أيضا من هبوعيل كفركنا، وقلب الدفاع محمد اغبارية (جغبور) من هبوعيل صندلة.



بار شيمطوف مع إدارة هبوعيل كوكب



وبالنسبة لفريق صندلة، فقد انضم متوسط الميدان عميت دهان، حيث لعب مع شباب طرعان ومكابي عرب النجيدات. وانتقل الجناح هيثم محاجنة الى صفوف النادي الرياضي دبورية. أما المهاجم بلال حبشي والجناح مراد دراوشة، وبعد تركهما مكابي اكسال، فانضما الى صفوف فريق الأخوة عرابة. كما ترك قلب الدفاع المجرب عمر إعمر صفوف الفريق الكسلاوي، عائدا الى صفوف فريقه الأم هبوعيل كفركنا، بعد اتفاق أبرم بينه وبين ادارة الفريق بقيادة ضرغام صبيح.



عمر اعمر واداري هبوعيل كفركنا ضرغام صبيح



