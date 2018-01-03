تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

اليكم أبرز انتقالات اللاعبين في الدرجة الثانية بالدوري الإسرائيلي

انضم المهاجم بار شيمطوف الى صفوف فريق هبوعيل كوكب

ترك قلب الدفاع المجرب عمر أعمر صفوف الفريق الكسلاوي، عائدا الى صفوف فريقه الأم هبوعيل كفركنا

متعلق:
تنافس بين م. طمرة وم. يافة الناصرة
اشتداد التنافس بين هبوعيل زلفة ونادي دبورية
هبوعيل مصمص يطمح لمفاجأة هبوعيل شفاعمرو

انضم المهاجم بار شيمطوف الى صفوف فريق هبوعيل كوكب، متصدر لائحة دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"، حيث وفد اليه من فريق الدرجة الأولى هبوعيل كفر كنا. كما عزز نائبه فريق الأخوة كفرمندا صفوفه بمتوسط الميدان رامي ظاهر والمدافع الأيسر محمد أبو ليل، أيضا من هبوعيل كفركنا، وقلب الدفاع محمد اغبارية (جغبور) من هبوعيل صندلة.


بار شيمطوف مع إدارة هبوعيل كوكب

وبالنسبة لفريق صندلة، فقد انضم متوسط الميدان عميت دهان، حيث لعب مع شباب طرعان ومكابي عرب النجيدات. وانتقل الجناح هيثم محاجنة الى صفوف النادي الرياضي دبورية. أما المهاجم بلال حبشي والجناح مراد دراوشة، وبعد تركهما مكابي اكسال، فانضما الى صفوف فريق الأخوة عرابة. كما ترك قلب الدفاع المجرب عمر إعمر صفوف الفريق الكسلاوي، عائدا الى صفوف فريقه الأم هبوعيل كفركنا، بعد اتفاق أبرم بينه وبين ادارة الفريق بقيادة ضرغام صبيح.


عمر اعمر واداري هبوعيل كفركنا ضرغام صبيح


 

أخبار ومقالات

اليكم أبرز انتقالات اللاعبين في الدرجة الثانية

اليكم أبرز انتقالات اللاعبين في الدرجة الثانية

تنافس بين م. طمرة وم. يافة الناصرة للصعود الى الثانية

تنافس بين م. طمرة وم. يافة الناصرة للصعود الى الثانية
اشتداد التنافس بين هبوعيل زلفة ونادي دبورية

اشتداد التنافس بين هبوعيل زلفة ونادي دبورية
هبوعيل مصمص يطمح لمفاجأة هبوعيل شفاعمرو

هبوعيل مصمص يطمح لمفاجأة هبوعيل شفاعمرو
العنيد هبوعيل كوكب يقابل هبوعيل مرمورك

العنيد هبوعيل كوكب يقابل هبوعيل مرمورك

مباريات الجولة الثامنة ضمن مسابقة كأس الدولة

مباريات الجولة الثامنة ضمن مسابقة كأس الدولة
ادارة هبوعيل صندلة تسلّم مفاتيح قيادة الفريق

ادارة هبوعيل صندلة تسلّم مفاتيح قيادة الفريق
انتقال صفوان زعبي الى صفوف فريق جبل المكبّر

انتقال صفوان زعبي الى صفوف فريق جبل المكبّر
المتصدر هبوعيل كوكب في ضيافة شباب طمرة المنتعش

المتصدر هبوعيل كوكب في ضيافة شباب طمرة المنتعش

تبدد حلم نادي كفر كنا بالصعود الى الأولى

تبدد حلم نادي كفر كنا بالصعود الى الأولى

عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا