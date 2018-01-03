بسبب العاصفة المتوقعة: اتحاد الكرة يؤجل مباريات الجمعة في الثانية والثالثة

مباريات مسابقة كأس الدولة المقررة يوم الجمعة، فستبقي في موعدها

قرر مسؤولو الاتحاد العام لكرة القدم جميع المباريات في الدرجتين الثانية والثالثة التي كان من المقرر أن تجرى في يوم الجمعة، على أن تجرى في أيام السبت والاثنين والثلاثاء.ويعود السبب في ذلك الى توقعات الأرصاد الجوية بعاصفة قوية وأمطار غزيرة متوقعة في يوم الجمعة، الأمر الذي يعيق اجراء المباريات ويهدد سلامة اللاعبين. أما مباريات مسابقة كأس الدولة المقررة يوم الجمعة، فستبقي في موعدها.