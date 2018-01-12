أتلتيكو مدريد يضع قدما في ربع نهائي كأس إسبانيا في ليلة عودة دييجو كوستا

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم الثلاثاء 9 يناير على ملعب واندا ميتروبوليتانو

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وضع أتلتيكو مدريد قدما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز كبير على مضيفه لييدا ايسبورتيو المغمور الممارس في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وتفوق رجال سيميوني برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من دييجو جودين في الدقيقة 33، وفرناندو توريس في الدقيقة 37.وفي ظهوره الأول مع الفريق بعد عودته من تشلسي، احتاح دييجو كوستا إلى 3 دقائق بعد دخوله كبديل ليوقع على أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 68، فيما ختم البديل أنطوان جريزمان النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 90.ويذكر أن مباراة العودة ستقام يوم الثلاثاء 9 يناير على ملعب واندا ميتروبوليتانو.