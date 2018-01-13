تعادل مثير بين آرسنال وتشيلسي في ديربي لندن

رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 46 وتراجع إلى المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد بفارق نقطة وحيدة، كذلك رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 39 وظل في المركز السادس

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة ديربي لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي والتي أقيمت على ملعب الإمارات لحساب الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، حيث فشل ألفارو موراتا بزيارة شباك المرمى رغم انفراده التام ببيتر تشيك، كذلك تصدى القائمين لتسديدة أليكسيس سانشيز.تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وتمكن آرسنال من افتتاح باب التسجيل عن طريق جاك ويلشير بحلول الدقيقة 63.

ولم تدم فرحة آرسنال طويلاً، حيث تمكن إدين هازارد من الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 66 وقام بتنفيذها بنجاح مسجلاً هدف التعادل.وخطف تشيلسي الهدف الثاني بحلول الدقيقة 84 عن طريق ماركوس ألونسو الذي استفاد من عرضية البديل زاباكوستا، لكن آرسنال نجح بإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق بيليرين عبر تسديدة قوية فشل كورتوا في التصدي لها.ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 46 وتراجع إلى المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد بفارق نقطة وحيدة، كذلك رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 39 وظل في المركز السادس.