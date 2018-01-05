يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

اكتملت فرق المربع الذهبي لينضم يوفنتوس إلى ميلان ولاتسيو وأتالانتا الذي فجر المفاجأة وأقصي نابولي يوم أمس

نجح يوفنتوس في التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا ، بعد انتصاره على تورينو بهدفين نظيفين ، ضمن إطار مباريات الدور ربع النهائي ، في المباراة التي أقيمت على ملعب ” يوفنتوس آرينا ” .

وسيطر يوفنتوس على المباراة منذ بدايتها لينجح دوجلاس كوستا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 15 من عمر المباراة ، لتتوالى بعد ذلك فرص السيدة العجوز لإنهاء اللقاء مبكراً .ولم يفلح يوفنتوس في تسجيل الهدف الثاني إلا عند الدقيقة 67 عبر ماريو ماندزوكيتش ، لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري بهدفين نظيفين .وبذلك اكتملت فرق المربع الذهبي لينضم يوفنتوس إلى ميلان ولاتسيو وأتالانتا الذي فجر المفاجأة وأقصي نابولي يوم أمس .