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أبناء سخنين يودّع كأس الدولة بعد خسارته أمام سكتسيا نس تسيونا 0-2

ظهر الفريق السخنيني بأسوأ مستوى له في الشوط الأول، وبالمقابل مستوى فني جيد للاعبي متصدر لائحة المنطقة الجنوبية، حيث نجح اللاعب ساهر ليفي باحراز هدف السبق في الدقيقة الرابعة من ضربة حرة مباشرة عن بعد 25 متر

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ودّع فريق الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين مسابقة كأس الدولة، وذلك بعد خسارته أمام فريق الدرجة الأولى سكتسيا نس تسيونا بهدفين مقابل لا شيء في اطار المرحلة ال32.

وظهر الفريق السخنيني بأسوأ مستوى له في الشوط الأول، وبالمقابل مستوى فني جيد للاعبي متصدر لائحة المنطقة الجنوبية، حيث نجح اللاعب ساهر ليفي باحراز هدف السبق في الدقيقة الرابعة من ضربة حرة مباشرة عن بعد 25 مترا. وفي الدقيقة الثالثة والأربعين عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثالثة والأربعين بتسديدة متقنة اصطدمت بالقائم ومنه الى الشباك.
ورغم التحسن الملحوظ في الشوط الثاني، فان لاعبي سخنين لم يقدروا على تقليص النتيجة. ومما زاد الطين بلة ابعاد حارس مرمى السخنينيين محمود قنديل بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة والستين، وذلك بعد لمسه للكرة بيده خارج صندوق الجزاء، مما يعني ابعاده عن لقاء الدوري أمام النادي الرياضي أشدود، الاثنين المقبل. ويزداد الضغط على المدرب فليكس نعيم، حيث هناك من ينادي بانهاء عمله بعد اقصاء الفريق من الكأس وتأرجح نتائجه في الدوري.

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