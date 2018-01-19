ريال مدريد يضع قدماً في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
ستقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع القادم ، لمعرفة المتأهلين بشكل رسمي للدور التالي
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عاد ريال مدريد بنتيجة الفوز من ملعب لوس باخاريتوس ، بنتيجة 3/0 ، مع مضيفه ريال نومانسيا ، مساء اليوم الخميس في ذهاب دور ال16 لكأس ملك إسبانيا ، ليضع النادي الملكي قدما في الدور القادم .
وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 35 عبر جاريث بيل من ركلة جزاء ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف نظيف .في الشوط الثاني ، أضاف ريال مدريد هدفا ثانيا عبر إيسكو الاركون عبر ركلة جزاء في الدقيقة 89 ، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 90 .وفي مباراة أخرى ، فاز ليفانتي على إسبانيول بهدفين مقابل هدف ، من توقيع خوسي لويس موراليس ولوبي لوفي .وستقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع القادم ، لمعرفة المتأهلين بشكل رسمي للدور التالي .
الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
17
14
3
0
45
7
38
45
2
17
10
6
1
25
8
17
36
3
17
10
4
3
36
17
19
34
4
16
9
4
3
30
14
16
31
5
17
9
2
6
20
22
-2
29
6
17
8
3
6
24
20
4
27
7
17
7
3
7
22
29
-7
24
8
17
6
5
6
22
16
6
23
9
17
6
5
6
31
29
2
23
10
17
6
5
6
21
26
-5
23
11
17
6
3
8
30
25
5
21
12
17
5
6
6
18
19
-1
21
13
16
6
3
7
12
14
-2
21
14
17
6
3
8
25
31
-6
21
15
17
5
5
7
14
21
-7
20
16
17
3
9
5
15
22
-7
18
17
17
5
0
12
13
25
-12
15
18
17
4
3
10
19
34
-15
15
19
17
3
2
12
13
31
-18
11
20
17
3
2
12
13
38
-25
11