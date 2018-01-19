ريال مدريد يضع قدماً في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ستقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع القادم ، لمعرفة المتأهلين بشكل رسمي للدور التالي

عاد ريال مدريد بنتيجة الفوز من ملعب لوس باخاريتوس ، بنتيجة 3/0 ، مع مضيفه ريال نومانسيا ، مساء اليوم الخميس في ذهاب دور ال16 لكأس ملك إسبانيا ، ليضع النادي الملكي قدما في الدور القادم .

وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 35 عبر جاريث بيل من ركلة جزاء ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف نظيف .في الشوط الثاني ، أضاف ريال مدريد هدفا ثانيا عبر إيسكو الاركون عبر ركلة جزاء في الدقيقة 89 ، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 90 .وفي مباراة أخرى ، فاز ليفانتي على إسبانيول بهدفين مقابل هدف ، من توقيع خوسي لويس موراليس ولوبي لوفي .وستقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع القادم ، لمعرفة المتأهلين بشكل رسمي للدور التالي .