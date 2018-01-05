هبوعيل كوكب يودّع كأس الدولة بخسارته أمام هبوعيل مرمورك 1-3

افتتح تلامذة المدرب صالح نمارنة المباراة بصورة عاصفة، فعند الدقيقة الثامنة سجل اللاعب صهيب نصار هدف السبق بمساعدة مدافع خصم

ودّع فريق الدرجة الثانية هبوعيل كوكب مسابقة كأس الدولة، وذلك بعد خسارته مباراته الخارجية أمام فريق الدرجة الممتازة هبوعيل مرمورك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات المرحلة 32.





المشجعون على المدرجات



وجمعتهما المباراة على استاد الرملة، بقيادة الحكم النصراوي نائل عودة. وقد افتتح تلامذة المدرب صالح نمارنة المباراة بصورة عاصفة، فعند الدقيقة الثامنة سجل اللاعب صهيب نصار هدف السبق بمساعدة مدافع خصم، وسط تشجيع مئات أنصار فريق كوكب في المدرجات، رغم أحوال الطقس الباردة والماطرة. وأضاع لاعبو كوكب أكثر من فرصة لمضاعفة التفوق خلال مجريات الشوط الأول، وأيضا بداية الشوط الثاني، وبدل ذلك فقد نجح الفريق الخصم بادراك التعادل في الدقيقة الستين عن طريق اللاعب جاي مشباتي. وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أحدث نيرال محفود المنقلب. وفي الدقيقة الخامسة بعد التسعين سجل محفود هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، مستغلا خطأ لحارس المرمى أحمد شولي، علما أن شولي كان ممتازا وأنقذ عدة أهداف محققة.



