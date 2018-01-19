ميسي فرض شرطاً جزائياً على برشلونة في حالة انفصال كتالونيا

كان ليونيل ميسي (30 سنة) قد جدد عقده مع برشلونة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى غاية صيف 2021، مع راتب سنوي صافٍ يصل إلى 30 مليون يورو، كأعلى لاعب دخلاً في العالم

لايزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير مؤكدٍ مع برشلونة على الرغم من تجديد عقده، حيث أن النجم الأرجنتيني سيرحل عن النادي في حالة استقلال إقليم كتالونيا وخروج برشلونة من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة “El Mundo” فإن ليونيل ميسي فرض شرطاً جزائياً في عقده الجديد مع برشلونة، يمكنه من الرحيل عن النادي في حالة انفصال كتالونيا وخروج برشلونة من الدوري الإسباني.ونقلاً عن نفس المصدر فإن ليونيل ميسي سيستمر مع برشلونة بعد استقلال كتالونيا في حالة واحدة فقط، وهي انضمام النادي إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى من بين الفرنسي، الألماني أو الإنجليزي.وكان ليونيل ميسي (30 سنة) قد جدد عقده مع برشلونة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى غاية صيف 2021، مع راتب سنوي صافٍ يصل إلى 30 مليون يورو، كأعلى لاعب دخلاً في العالم.