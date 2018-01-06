إنتر ميلان يعود بنقطة التعادل من ملعب فيورنتينا

يرفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث، فيما يرتقي فيورنتينا غلى المكز السابع مؤقتاً برصيد 28 نقطة

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، في المباراة التي احتضنها ملعب أرتيميو فرانكي.

وبدأ فيورنتينا المباراة بشكلٍ أفضل حيث أنه سيطر على الكرة وخلق مجموعة من الفرص الخطيرة على المرمى لم يتمكن من استثمار أيٍ منها، فيما وجد إنتر ميلان صعوبة في دخول المباراة ولم يخلق أي فرص تذكر حتى صافرة نهاية الشوط على نتيجة التعادل السلبي.وتحسن أداء إنتر ميلان خلال شوط المباراة الثاني، حيث أن الفريق تحرك إلى الهجوم، ونجح بالفعل في استثمار أول فرصه الخطيرة مسجلاً هدف التقدم عبر النجم ماورو إيكاردي في الدقيقة 55، ليكثف بعد ذلك فيورنتينا من فرصه على مرمى الضيوف لينجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90 عبر جيوفاني سيميوني.وبنتيجة اليوم يرفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث، فيما يرتقي فيورنتينا غلى المكز السابع مؤقتاً برصيد 28 نقطة.