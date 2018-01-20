فان دايك يقود ليفربول لتخطي إيفرتون في كأس إنجلترا بهدف قاتل

فاز الريدز على ضيفه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين لواحد ضمن دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي

قاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ليفربول إلى دور 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي في أول ظهور له بقميص الفريق بعد انتقاله هذا الشهر من ساوثامبتون في صفقة قدرت بـ 75 مليون جنيه استرليني.

وفاز الريدز على ضيفه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين لواحد ضمن دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.وكان ليفربول السباق للتسجيل عن طريق جيمس ميلنر من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يعدل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 67 بهدف جيلفي سيجوردسون. إلا أن فيرجيل فان دايك سيمنح ليفربول بطاقة التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 84.وعن نفس الدور ضمن مانشستر يونايتد تأهله للدور القادم بفوزه بصعوبة على ضيفه ديربي كاونتي بهدفين لصفر في الدقائق الأخيرة من المباراة سجلهما كل من جيسي لينجارد في الدقيقة 84، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 90.