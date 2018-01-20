مانشستر يونايتد يتجاوز ديربي كاونتي ويعبر إلى دور الـ32 من كأس إنجلترا

لم يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث أن الفريق دخل بشكلٍ تدريجي إلى المباراة

حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على حساب ضيفه ديربي كاونتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث أن الفريق دخل بشكلٍ تدريجي إلى المباراة، وخلق بعض الفرص على مرمى الضيوف في النصف الثاني من الشوط الأول لكنه لم ينجح في افتتاح التسجيل، لينتهي الشوط على نتيجة التعادل السلبي.وتواصل تحسن مانشستر يونايتد خلال شوط المباراة الثاني، حيث أن الفريق كثف من ضغطه على مرمى ديربي كاونتي، وخلق مجموعة من الفرص الخطيرة التي لم يتمكن من استثمارها إلى في الدقيقة 84 بتسجيل جيسي لينجارد لهدف التقدم، قبل أن يضاعف النجم روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 90.وبهذا الفوز يرافق مانشستر يونايتد جاره ليفربول إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، في انتظار الخصم الذي ستسفر عنه القرعة.