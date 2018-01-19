تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار

ريال مدريد يحدد أهدافه للصيف المقبل: نيمار وهازارد وإيكاردي

ريال مدريد سيكون مستعداً لاستثمار ما يقارب 300 مليون يورو، من أجل التعاقد مع لاعبين على الأقل من الثلاثي الذي يستهدفه الرئيس فلورنتينو بيريز، والحديث عن كل من نيمار، إدين هازارد وماورو إيكاردي

متعلق:
أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي ويحافظ على موقعه
جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم

بدأ ريال مدريد العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة الإسبانية يستعد لاستثمار أكبر مبلغ في تاريخه على تدعيم صفوفه في ميركاتو واحد.

 

وحسب قناة “laSexta” فإن ريال مدريد سيكون مستعداً لاستثمار ما يقارب 300 مليون يورو، من أجل التعاقد مع لاعبين على الأقل من الثلاثي الذي يستهدفه الرئيس فلورنتينو بيريز، والحديث عن كل من نيمار، إدين هازارد وماورو إيكاردي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن أولوية ريال مدريد ستكون بالتعاقد مع إدين هازارد خلال الصيف المقبل، حيث أن اللاعب سيكون متوفراً أمام النادي الإسباني في حدود 135 مليون يورو، وكذلك الأمر بالنسبة لِـ ماورو إيكاردي الذي يمكن أن يرحل عن إنتر ميلان في حالة تفعيل الشرط الجزائي في عقده بدفع 110 مليون يورو.

ودائماً حسب “laSexta” فإن ريال مدريد ينوي الذهاب إلى أقصى حدٍ ممكن خلال الصيف المقبل، حيث أن فلورنتينو بيريز سيحاول التعاقد مع نيمار على الرغم من صعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن اللاعب تقدر قيمته السوقية بأكثر من 250 مليون يورو.

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
17
14
3
0
45
7
38
45
2
أتلتيكو مدريد
18
11
6
1
27
8
19
39
3
فالنسيا
17
10
4
3
36
17
19
34
4
ريال مدريد
16
9
4
3
30
14
16
31
5
إشبيلية
17
9
2
6
20
22
-2
29
6
فياريال
17
8
3
6
24
20
4
27
7
إيبار
17
7
3
7
22
29
-7
24
8
خيتافي
18
6
5
7
22
18
4
23
9
ريال سوسيداد
17
6
5
6
31
29
2
23
10
جيرونا
17
6
5
6
21
26
-5
23
11
سيلتا فيجو
17
6
3
8
30
25
5
21
12
أتلتيك بيلباو
17
5
6
6
18
19
-1
21
13
ليجانيس
16
6
3
7
12
14
-2
21
14
ريال بيتيس
17
6
3
8
25
31
-6
21
15
إسبانيول
17
5
5
7
14
21
-7
20
16
ليفانتي
17
3
9
5
15
22
-7
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
5
0
12
13
25
-12
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
4
3
10
19
34
-15
15
19
مالاجا
17
3
2
12
13
31
-18
11
20
لاس بالماس
17
3
2
12
13
38
-25
11
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
17
45 - 7
45
2
أتلتيكو مدريد
18
27 - 8
39
3
فالنسيا
17
36 - 17
34
4
ريال مدريد
16
30 - 14
31
5
إشبيلية
17
20 - 22
29
6
فياريال
17
24 - 20
27
7
إيبار
17
22 - 29
24
8
خيتافي
18
22 - 18
23
9
ريال سوسيداد
17
31 - 29
23
10
جيرونا
17
21 - 26
23
11
سيلتا فيجو
17
30 - 25
21
12
أتلتيك بيلباو
17
18 - 19
21
13
ليجانيس
16
12 - 14
21
14
ريال بيتيس
17
25 - 31
21
15
إسبانيول
17
14 - 21
20
16
ليفانتي
17
15 - 22
18
17
ديبورتيفو ألافيس
17
13 - 25
15
18
ديبورتيفو لاكورونا
17
19 - 34
15
19
مالاجا
17
13 - 31
11
20
لاس بالماس
17
13 - 38
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (20) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
خيتافي
[-]
اتلتكو بلباو
19.01.2018 22:00
إسبانيول
[-]
إشبيلية
20.01.2018 14:00
ريال مدريد
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
20.01.2018 17:15
فياريال
[-]
ليفانتي
20.01.2018 19:30
لاس بالماس
[-]
فالنسيا
20.01.2018 21:45
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا