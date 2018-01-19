ريال مدريد يحدد أهدافه للصيف المقبل: نيمار وهازارد وإيكاردي

ريال مدريد سيكون مستعداً لاستثمار ما يقارب 300 مليون يورو، من أجل التعاقد مع لاعبين على الأقل من الثلاثي الذي يستهدفه الرئيس فلورنتينو بيريز، والحديث عن كل من نيمار، إدين هازارد وماورو إيكاردي

بدأ ريال مدريد العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة الإسبانية يستعد لاستثمار أكبر مبلغ في تاريخه على تدعيم صفوفه في ميركاتو واحد.

وحسب قناة “laSexta” فإن ريال مدريد سيكون مستعداً لاستثمار ما يقارب 300 مليون يورو، من أجل التعاقد مع لاعبين على الأقل من الثلاثي الذي يستهدفه الرئيس فلورنتينو بيريز، والحديث عن كل من نيمار، إدين هازارد وماورو إيكاردي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن أولوية ريال مدريد ستكون بالتعاقد مع إدين هازارد خلال الصيف المقبل، حيث أن اللاعب سيكون متوفراً أمام النادي الإسباني في حدود 135 مليون يورو، وكذلك الأمر بالنسبة لِـ ماورو إيكاردي الذي يمكن أن يرحل عن إنتر ميلان في حالة تفعيل الشرط الجزائي في عقده بدفع 110 مليون يورو.

ودائماً حسب “laSexta” فإن ريال مدريد ينوي الذهاب إلى أقصى حدٍ ممكن خلال الصيف المقبل، حيث أن فلورنتينو بيريز سيحاول التعاقد مع نيمار على الرغم من صعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن اللاعب تقدر قيمته السوقية بأكثر من 250 مليون يورو.