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التعادل سيد الأحكام بين كفرقرع وعرعرة في ديري وادي عارة

مؤنس اغبارية:

لعبنا مباراة ديربي صعبة امام فريق جيد يتمتع بكادر ممتاز من اللاعبين من هنا نتيجة تعادل تعتبر مرضية

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افترق فريقا اتحاد ابناء كفوقرع وفريق هبوعيل ابناء عارة عرعرة بالتعادل السلبي 0-0 في ديربي وادي عارة للدرجة الثانية. هذا وقد أقيمت المباراة عصر اليوم السبت ضمن مباريات الاسبوع الـ16 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب.


خلال المباراة

وبالرغم من التعادل السلبي إلا أنّ المباراة تميزت باللعب الهجومي من قبل الفريقين اللذين اكتفيا في نهاية المطاف بنقطة يتيمة من هذا اللقاء. وبهذه النتيجة يرفع فريق اتحاد ابناء كفرقرع رصيده الى النقطة الـ24 ليحتل المرتبة الثالثة بينما يرفع فريق ابناء عارة عرعرة رصيده الى النقطة الـ16 ليحتل المرتبة العاشرة.

مؤنس اغبارية مهاجم فريق اتحاد ابناء كفرقرع وبالرغم من تعادل فريقه اعرب عن: "رضاه من النتيجة مشيرا الى ان فريقه اتحاد ابناء كفرقرع كان الأفضل بالرغم من صعوبة المباراة" وقال اغبارية: "لعبنا مباراة ديربي صعبة امام فريق جيد يتمتع بكادر ممتاز من اللاعبين من هنا نتيجة تعادل تعتبر مرضية". 

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