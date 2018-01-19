أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي ويحافظ على موقعه في المركز الثاني

افتتح المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا باب التسجيل لصالح نادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثامنة عشر من زمن الشوط الأول

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً ومستحقاً على خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جرت اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا باب التسجيل لصالح نادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثامنة عشر من زمن الشوط الأول ، والذي شهد اشهار العديد من البطاقات الصفراء بسبب الخشونة الزائدة.واستطاع اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق المهاجم دييجو كوستا في الدقيقة الثامنة والستين ، لكنه طرد بالبطاقة الصفراء بعد تسجيله للهدف بسبب طريقة احتفاله.ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز للنقطة التاسعة والثلاثين في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الدوري الإسباني ، فيما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة الثالثة والعشرين في المركز الثامن مؤقتاً.