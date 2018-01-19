رسمياً: برشلونة يتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو

قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب (25 عاما) ستكون 450 مليون يورو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع ليفربول لضم فيليب كوتينيو.الريدز وافق من حيث المبدأ على عرض برشلونة المقدر بـ 120 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغييرات.

ووفقا لنفس المصدر اللاعب سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي الكتالوني والإعلان الرسمي قد يكون مطلع الأسبوع القادم.وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب (25 عاما) ستكون 450 مليون يورو.