خسارة الاخاء الناصرة أمام هبوعيل بئر السبع ضمن كأس الدولة 1-2

كان النصراويون أفضل، لكن بعد اجراء عدة تغييرات في بئر السبع، واستغلال عامل الياقة البدنية والتراجع الى الخلف للحفاظ على التفوق، فان السيطرة انتقلت لفريق عاصمة النقب

خسر فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة، على استاد الناصرة – عيلوط، أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل بئر السبع بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مرحلة ال32 في نطاق مسابقة كأس الدولة. وغصّ استاد الناصرة – عيلوط بآلاف المتفرجين من الطرفين، مع غالبية عظمى للنصراويين، حيث أضفوا أجواء مميزة، ومن بينهم النجم مؤنس دبور. وقدم أبناء المدرب أدهم هادية مستوى مميزا جدا في الشوط الأول، حيث سيطروا على مجريات اللعب وأحرجوا متدصر لائحة دوري الأضواء مرارا وتكرارا. ولم يكن الهدف الذي سجله المهاجم محمد خطيب في الدقيقة الثالثة والثلاثين محض صدفة، بل نتاج عمل جماعي ومدروس، حيث وصلت الكرة الى القائد أمجد سليمان داخل صندوق الجزاء، فسدد كرة حادة صدها الحارس بصعوبة ومن على خط المرمى زجها خطيب داخل الشباك، لينفجر البركان في المدرجات.

وحتى الدقيقة الستين كان النصراويون أفضل، لكن بعد اجراء عدة تغييرات في بئر السبع، واستغلال عامل الياقة البدنية والتراجع الى الخلف للحفاظ على التفوق، فان السيطرة انتقلت لفريق عاصمة النقب، فنجح اللاعب جاي ميلاميد بادراك هدف التعادل في الدقيقة السبعين بعد تمريرة من البديل مأور ميليكسون. وفي الدقيقة الثالثة والثمانين قلب البديل الثاني بن ساهر النتيجة بتسديدة رأسية بعد رفعة متقنة من المدافع الأيمن دور آلو. وبقي الفريق النصراوي مع الاطراءات على مستواه المشجّع، بينما تأهل فريق بئر السبع الى مرحلة ثمن النهائي.