تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

خسارة الاخاء الناصرة أمام هبوعيل بئر السبع ضمن كأس الدولة 1-2

 كان النصراويون أفضل، لكن بعد اجراء عدة تغييرات في بئر السبع، واستغلال عامل الياقة البدنية والتراجع الى الخلف للحفاظ على التفوق، فان السيطرة انتقلت لفريق عاصمة النقب

متعلق:
فوز خارجي كبير لشباب مجد الكروم بكرة
فتيات عيلبون بكرة الطائرة يفزن على فتيات
نادي هصبة الجولان يودع مسابقة كأس الدولة

خسر فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة، على استاد الناصرة – عيلوط، أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل بئر السبع بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مرحلة ال32 في نطاق مسابقة كأس الدولة. وغصّ استاد الناصرة – عيلوط بآلاف المتفرجين من الطرفين، مع غالبية عظمى للنصراويين، حيث أضفوا أجواء مميزة، ومن بينهم النجم مؤنس دبور. وقدم أبناء المدرب أدهم هادية مستوى مميزا جدا في الشوط الأول، حيث سيطروا على مجريات اللعب وأحرجوا متدصر لائحة دوري الأضواء مرارا وتكرارا. ولم يكن الهدف الذي سجله المهاجم محمد خطيب في الدقيقة الثالثة والثلاثين محض صدفة، بل نتاج عمل جماعي ومدروس، حيث وصلت الكرة الى القائد أمجد سليمان داخل صندوق الجزاء، فسدد كرة حادة صدها الحارس بصعوبة ومن على خط المرمى زجها خطيب داخل الشباك، لينفجر البركان في المدرجات.

 

وحتى الدقيقة الستين كان النصراويون أفضل، لكن بعد اجراء عدة تغييرات في بئر السبع، واستغلال عامل الياقة البدنية والتراجع الى الخلف للحفاظ على التفوق، فان السيطرة انتقلت لفريق عاصمة النقب، فنجح اللاعب جاي ميلاميد بادراك هدف التعادل في الدقيقة السبعين بعد تمريرة من البديل مأور ميليكسون. وفي الدقيقة الثالثة والثمانين قلب البديل الثاني بن ساهر النتيجة بتسديدة رأسية بعد رفعة متقنة من المدافع الأيمن دور آلو. وبقي الفريق النصراوي مع الاطراءات على مستواه المشجّع، بينما تأهل فريق بئر السبع الى مرحلة ثمن النهائي.

 

أخبار ومقالات

فوز خارجي كبير لشباب مجد الكروم بكرة الطائرة

فوز خارجي كبير لشباب مجد الكروم بكرة الطائرة
فتيات عيلبون بكرة الطائرة يفزن على فتيات مجد الكروم

فتيات عيلبون بكرة الطائرة يفزن على فتيات مجد الكروم

خسارة الاخاء الناصرة أمام هبوعيل بئر السبع ضمن كأس

خسارة الاخاء الناصرة أمام هبوعيل بئر السبع ضمن كأس
نادي هصبة الجولان يودع مسابقة كأس الدولة بخسارة

نادي هصبة الجولان يودع مسابقة كأس الدولة بخسارة
التعادل سيد الأحكام بين كفرقرع وعرعرة

التعادل سيد الأحكام بين كفرقرع وعرعرة
خسارة مكابي اخاء اكسال أمام رموت منشيه

خسارة مكابي اخاء اكسال أمام رموت منشيه
مباريات اليوم السبت في الدرجة الثانية

مباريات اليوم السبت في الدرجة الثانية
مباريات اليوم ضمن الجولة 8 من كأس الدولة

مباريات اليوم ضمن الجولة 8 من كأس الدولة
مدرب نادي هضبة الجولان: ليس لدينا ما نخسره

مدرب نادي هضبة الجولان: ليس لدينا ما نخسره

الليلة: الاخاء الناصرة يستقبل هبوعيل بئر السبع

الليلة: الاخاء الناصرة يستقبل هبوعيل بئر السبع
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا