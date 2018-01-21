يوفنتوس ينتزع فوزًا صعبًا أمام كالياري ويواصل مطاردة نابولي

المباراة شهدت خروج لاعبين من يوفنتوس للإصابة هما الأرجنتيني باولو ديبالا والألماني سامي خضيرة

واصل حامل اللقب يوفنتوس مطاردته العنيفة لنابولي في صدارة الدوري الإيطالي بفوزه مساء السبت على مضيفه كالياري بهدف نظيف.وأحرز بيرنارديسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 بتمريرة رائعة من البرازيلي دوغلاس كوستا.

المباراة شهدت خروج لاعبين من يوفنتوس للإصابة هما الأرجنتيني باولو ديبالا والألماني سامي خضيرة.ورفع يوفنتوس بهذا الفوز رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نابولي. أما كالياري فتجمد رصيده على 20 في المركز السادس عشر.