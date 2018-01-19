ريال مدريد حاول خطف كوتينيو من برشلونة وعرض 200 مليون يورو واللاعب رفض

كان برشلونة قد أعلن عن ضم فيليب كوتينيو (25 سنة) من ليفربول بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2023، بصفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون أخرى كمتغييرات

وصل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أخيراً إلى برشلونة بعد مفاوضات ماراثونية بين النادي الكتالوني وليفربول، ليصبح بذلك اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني، لكن وبالعودة إلى الخلف قليلاً يبدو أن برشلونة لم يكن وحيداً في سباق التعاقد مع البرازيلي.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن ريال مدريد تواصل مع وكيل أعمال فيليب كوتينيو خلال الأيام الماضية، حيث عبر نادي العاصمة عن استعداده لدفع 200 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب قبل إغلاق صفقة انتقاله إلى برشلونة.ونقلاً عن نفس المصدر فإن ريال مدريد كان على الأغلب يحاول أن يرفع سعر فيليب بهذا التحرك من أجل تعطيل إتمام صفقة انتقاله إلى الغريم، لكن اللاعب كان واضحاً حيث أكد لوكيل أعماله ولإدارة ليفربول أنه يرغب في الانتقال فقط إلى برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن عن ضم فيليب كوتينيو (25 سنة) من ليفربول بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2023، بصفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون أخرى كمتغييرات.