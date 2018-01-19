برشلونة يستهل مشوار الدوري الإسباني في العام الجديد بهزيمة ليفانتي

يُذكر أن اللقاء القادم للكتلان في الدوري سيكون ضد ريال سوسيداد في آنويتا الأحد المقبل

حقق برشلونة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة لحساب الجولة 18 من الدوري الإسباني.تقدم ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بالهدف الأول لفائدة البلوجرانا في الدقيقة 12 من عرضية جوردي ألبا، في حين أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 38 من تمريرة سيرجي روبيرتو.

وفي الدقيقة الثالثة بعد الوقت الأصلي من عمر المباراة، أضاف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث للبرسا من تمريرة ليونيل ميسي.وبهذه النتيجة، عزز البرسا صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 18 في المركز الـ 16.يُذكر أن اللقاء القادم للكتلان في الدوري سيكون ضد ريال سوسيداد في آنويتا الأحد المقبل.