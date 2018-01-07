فوز خارجي كبير لفتيات مجد الكروم بكرة القدم على فتيات عبلين 7-1

حققن فوزاً خارجيا كبيراً على فتيات عبلين بالنتيجة 7-1

بعد الخسارة البيتية الغير متوقعة لفتيات مجد الكروم بكرة القدم امام فتيات يافة الناصرة في الاسبوع الماضي عادن فتيات مجد الكروم لمسار الانتصارات يوم الاحد بقيادة المدرب سامر جابر اذ حققن فوزاً خارجيا كبيراً على فتيات عبلين بالنتيجة 7-1 في المباراة التي جرت على ملعب عبلين من اهداف : أيه عابد ( ثلاثة اهداف ) وامل ذياب ( هدفيين ) وبتول خليل وسلين خلايلة . اما الهدف الوحيد لفتيات عبلين فكان من نصيب رنا قسوم . قاد المباراة الحكم وئام زيدان .وقد امتاز كافة لاعبات مجد الكروم في هذه المباراة ليعززن موقعهن بالمرتبة الاولى .