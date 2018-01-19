سيلتا فيجو يفرض التعادل على ريال مدريد ويُدخله دوامة النتائج السلبية

وافتتح سيلتا فيجو نتيجة المباراة عبر دانييل واس في الدقيقة 33 ، لكن جاريث بيل أعاد ريال مدريد للواجهة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 36 و 38 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف

فشل ريال مدريد في العودة إلى الطريق الصحيح ، بعدما فرض عليه سيلتا فيجو نتيجة التعادل الإيجابي 2/2 ، على أرضية ملعب البالايدوس ، لإطار مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني .

وافتتح سيلتا فيجو نتيجة المباراة عبر دانييل واس في الدقيقة 33 ، لكن جاريث بيل أعاد ريال مدريد للواجهة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 36 و 38 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف. في الشوط الثاني ، حاول سيلتا فيجو إدراك هدف التعادل إلا أن ياجو أسباس ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 78 ، لكن رغبة أصحاب الأرض في اقتناص التعادل أتت بأكلها في الدقيقة 86 بهدف ثمين عبر ماكسي جوميز .

وبهذا التعادل ، وصل ريال مدريد للنقطة 32 في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن المتصدر ، فيما رفع سيلتا فيجو رصيده للنقطة 22 نقطة في المركز 14 .