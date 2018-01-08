مباريات الاثنين ضمن الأسبوع 16 في الدرجة الثانية

الدرجة الثانية – الأسبوع 16

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي نحف 14:15 بيتار نهاريا (الاثنين) في نحف

نادي كفر كنا 14:15 هبوعيل البعينة (الاثنين) في كفر كنا

مكابي شفاعمرو 14:15 مكابي معلوت (الاثنين) في شفاعمرو

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي عين ماهل 14:15 نادي دبورية (الاثنين) في جسر الزرقاء

مكابي عرب النجيدات 14:15 هبوعيل طيرة الكرمل (الاثنين) في البعينة النجيدات

هبوعيل الفريديس 14:15 هبوعيل زلفة (الاثنين) في الفريديس

النهضة الناصرة 19:00 هبوعيل دالية الكرمل (الاثنين) في عيلوط

المنطقة الجنوبية "أ"

رابطة حولون 14:15 عيروني بيت دجان (الاثنين) في حولون

عميشاف بيتح تكفا 14:15 شباب الطيبة (الاثنين) في بيتح تكفا

شمشون تل أبيب 14:15 الشعاع كفر قاسم (الاثنين) في تل أبيب

هبوعيل نحلات يهودا 14:15 هبوعيل برديسيا (الاثنين) في نحلات يهودا

هبوعيل جت 14:15 هبوعيل كريات أونو (الاثنين) في جت

نادي أور يهودا 14:15 نادي تل أبيب (الاثنين) في أور يهودا

شمشون كفر قاسم 14:15 نادي يافا (الاثنين) في كفر قاسم

أبناء الطيبة 14:15 بيتار بيتح تكفا (الاثنين) في الطيبة

المنطقة الجنوبية "ب"

مكابي سديروت 14:15 بيتار معليه أدوميم (الاثنين) في سديروت

هبوعيل ايلات 14:15 عيروني بيت شيمش (الاثنين) في ايلات

رابطة أشدود 14:15 نادي يروحام (الاثنين) في أشدود

يتشلئيل رحوفوت 14:15 نادي أشدود (الاثنين) في رحوفوت

عيروني موديعين 14:15 مكابي كريات ملآخي (الاثنين) في موديعين

نادي بئر السبع 14:15 نادي شيكون همزراح (الاثنين) في بئر السبع

شباب رهط 14:15 بيتار جفعات زئيف (الاثنين) في رهط

مكابي نتيفوت 14:15 مكابي بئر السبع (الاثنين) في نتيفوت