مباريات الاثنين ضمن الأسبوع 16 في الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – الأسبوع 16
المنطقة الشمالية "أ"
مكابي نحف 14:15 بيتار نهاريا (الاثنين) في نحف
نادي كفر كنا 14:15 هبوعيل البعينة (الاثنين) في كفر كنا
مكابي شفاعمرو 14:15 مكابي معلوت (الاثنين) في شفاعمرو
المنطقة الشمالية "ب"
مكابي عين ماهل 14:15 نادي دبورية (الاثنين) في جسر الزرقاء
مكابي عرب النجيدات 14:15 هبوعيل طيرة الكرمل (الاثنين) في البعينة النجيدات
هبوعيل الفريديس 14:15 هبوعيل زلفة (الاثنين) في الفريديس
النهضة الناصرة 19:00 هبوعيل دالية الكرمل (الاثنين) في عيلوط
المنطقة الجنوبية "أ"
رابطة حولون 14:15 عيروني بيت دجان (الاثنين) في حولون
عميشاف بيتح تكفا 14:15 شباب الطيبة (الاثنين) في بيتح تكفا
شمشون تل أبيب 14:15 الشعاع كفر قاسم (الاثنين) في تل أبيب
هبوعيل نحلات يهودا 14:15 هبوعيل برديسيا (الاثنين) في نحلات يهودا
هبوعيل جت 14:15 هبوعيل كريات أونو (الاثنين) في جت
نادي أور يهودا 14:15 نادي تل أبيب (الاثنين) في أور يهودا
شمشون كفر قاسم 14:15 نادي يافا (الاثنين) في كفر قاسم
أبناء الطيبة 14:15 بيتار بيتح تكفا (الاثنين) في الطيبة
المنطقة الجنوبية "ب"
مكابي سديروت 14:15 بيتار معليه أدوميم (الاثنين) في سديروت
هبوعيل ايلات 14:15 عيروني بيت شيمش (الاثنين) في ايلات
رابطة أشدود 14:15 نادي يروحام (الاثنين) في أشدود
يتشلئيل رحوفوت 14:15 نادي أشدود (الاثنين) في رحوفوت
عيروني موديعين 14:15 مكابي كريات ملآخي (الاثنين) في موديعين
نادي بئر السبع 14:15 نادي شيكون همزراح (الاثنين) في بئر السبع
شباب رهط 14:15 بيتار جفعات زئيف (الاثنين) في رهط
مكابي نتيفوت 14:15 مكابي بئر السبع (الاثنين) في نتيفوت