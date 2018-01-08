النهضة الناصرة يستقبل معين دالية الكرمل ضمن ختام الأسبوع 16

فاز الديلاويون في المباراة الماضية على فريق هبوعيل صندلة بهدف مقابل لا شيء، حيث سجل له المهاجم مجد نصر الدين، ليحسّن آماله بالبقاء في الدوري



يستقبل فريق النهضة الناصرة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة على استاد الناصرة - عيلوط، فريق هبوعيل معين دالية الكرمل، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". ويدخلها النصراويون بعد فوزهم على فريق مكابي اخاء اكسال بهدف دون مقابل، حيث سجله المهاجم محمد طه، ليرفع النهضة رصيده الى 19 نقطة، حيث يواصل تمركزه بين فرق المقدمة.





قلب الدفاع شادي علي الصالح



وقد فاز الديلاويون في المباراة الماضية على فريق هبوعيل صندلة بهدف مقابل لا شيء، حيث سجل له المهاجم مجد نصر الدين، ليحسّن آماله بالبقاء في الدوري. وسوف يستفيد النصراويون من عودة قلب الدفاع شادي علي الصالح ومتوسط الميدان محمد عواد الى صفوفه، حيث غابا عن اللقاء الماضي للايقاف.