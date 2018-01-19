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كوتينيو يُبرز دور سواريز في رحيله لبرشلونة

وقع فيليب كوتينيو مؤخرًا، على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني

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كشف البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق والمنتقل حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني، تفاصيل مساعدة لويس سواريز، حتى يرحل للفريق الكتالوني. ويمتلك كوتينيو، علاقة طيبة مع سواريز، منذ أن لعبا سويًا في صفوف الريدز، حيث استمرا معًا لمدة 18 شهرًا، قبل رحيل نجم الأوروجواي لبرشلونة.


كوتينيو

ووقع فيليب كوتينيو مؤخرًا، على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "سواريز وجد بجانبه منزلًا متاحًا لي، وهو لم يكن متأكدًا من انتقالي لبرشلونة، ولكنها لفتة طيبة".

وأضاف "لقد شاهدت صور المنزل، والمناظر رائعة، نحن على اتصال طوال الوقت، أتطلع لرؤية المنزل مع عائلتي، أعلم أن سواريز سيساعدنا على الشعور وكأننا في منزلنا".

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
18
15
3
0
48
7
41
48
2
أتلتيكو مدريد
18
11
6
1
27
8
19
39
3
فالنسيا
18
11
4
3
38
18
20
37
4
ريال مدريد
17
9
5
3
32
16
16
32
5
إشبيلية
18
9
2
7
23
27
-4
29
6
فياريال
18
8
4
6
25
21
4
28
7
إيبار
18
8
3
7
24
30
-6
27
8
أتلتيك بيلباو
18
6
6
6
20
19
1
24
9
ليجانيس
17
7
3
7
13
14
-1
24
10
ريال بيتيس
18
7
3
8
30
34
-4
24
11
خيتافي
18
6
5
7
22
18
4
23
12
ريال سوسيداد
18
6
5
7
31
30
1
23
13
جيرونا
18
6
5
7
22
28
-6
23
14
إسبانيول
18
6
5
7
15
21
-6
23
15
سيلتا فيجو
18
6
4
8
32
27
5
22
16
ليفانتي
18
3
9
6
15
25
-10
18
17
ديبورتيفو لاكورونا
18
4
4
10
20
35
-15
16
18
ديبورتيفو ألافيس
18
5
0
13
13
27
-14
15
19
مالاجا
18
3
2
13
13
32
-19
11
20
لاس بالماس
18
3
2
13
14
40
-26
11
برشلونة
Barcelona

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
18
48 - 7
48
2
أتلتيكو مدريد
18
27 - 8
39
3
فالنسيا
18
38 - 18
37
4
ريال مدريد
17
32 - 16
32
5
إشبيلية
18
23 - 27
29
6
فياريال
18
25 - 21
28
7
إيبار
18
24 - 30
27
8
أتلتيك بيلباو
18
20 - 19
24
9
ليجانيس
17
13 - 14
24
10
ريال بيتيس
18
30 - 34
24
11
خيتافي
18
22 - 18
23
12
ريال سوسيداد
18
31 - 30
23
13
جيرونا
18
22 - 28
23
14
إسبانيول
18
15 - 21
23
15
سيلتا فيجو
18
32 - 27
22
16
ليفانتي
18
15 - 25
18
17
ديبورتيفو لاكورونا
18
20 - 35
16
18
ديبورتيفو ألافيس
18
13 - 27
15
19
مالاجا
18
13 - 32
11
20
لاس بالماس
18
14 - 40
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (20) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
خيتافي
[-]
اتلتكو بلباو
19.01.2018 22:00
إسبانيول
[-]
إشبيلية
20.01.2018 14:00
ريال مدريد
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
20.01.2018 17:15
فياريال
[-]
ليفانتي
20.01.2018 19:30
لاس بالماس
[-]
فالنسيا
20.01.2018 21:45
ديبورتيفو الافيس
[-]
ليجانيس
21.01.2018 13:00
اتلتكو مدريد
[-]
جيرونا
21.01.2018 17:15
ريال سوسيداد
[-]
سيلتا فيغو
21.01.2018 19:30
ريال بيتيس
[-]
برشلونة
21.01.2018 21:45
إيبار
[-]
مالجا
22.01.2018 22:00
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