كوتينيو يُبرز دور سواريز في رحيله لبرشلونة

وقع فيليب كوتينيو مؤخرًا، على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني

كشف البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق والمنتقل حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني، تفاصيل مساعدة لويس سواريز، حتى يرحل للفريق الكتالوني. ويمتلك كوتينيو، علاقة طيبة مع سواريز، منذ أن لعبا سويًا في صفوف الريدز، حيث استمرا معًا لمدة 18 شهرًا، قبل رحيل نجم الأوروجواي لبرشلونة.



كوتينيو

ووقع فيليب كوتينيو مؤخرًا، على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "سواريز وجد بجانبه منزلًا متاحًا لي، وهو لم يكن متأكدًا من انتقالي لبرشلونة، ولكنها لفتة طيبة".

وأضاف "لقد شاهدت صور المنزل، والمناظر رائعة، نحن على اتصال طوال الوقت، أتطلع لرؤية المنزل مع عائلتي، أعلم أن سواريز سيساعدنا على الشعور وكأننا في منزلنا".