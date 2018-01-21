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ما هي أهداف يوفنتوس في الانتقالات الصيفية القادمة؟

صحيفة "توتو سبورت":

المدير العام للنادي، جوزيبي ماروتا، وضع 3 أسماء لمتابعتها من قبل كشافي السيدة العجوز في المرحلة المقبلة

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين، أنّ نادي يوفنتوس، وضع قائمة اللاعبين المطلوبين لدعم صفوفه في الصيف المقبل. وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإنّ إدارة السيّدة العجوز تعمل من الآن، على وضع قائمة بأولوياتها بخصوص تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأنها تتضمن حتى الآن 3 لاعبين.


لاعبو يوفنتوس 

وأكدت الصحيفة أن المدير العام للنادي، جوزيبي ماروتا، وضع 3 أسماء لمتابعتها من قبل كشافي السيدة العجوز في المرحلة المقبلة.

وستكون الأولوية هى تدعيم الفريق بلاعب وسط إيطالي، والأسماء المقترحة هى بريان كريستانتي، لاعب وسط أتلانتا، وكذلك لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما، ثم نيكولو باريلا، لاعب خط وسط كالياري الشاب، والذي رغم تجديد عقده مع فريقه حتى 2022، لكنه مُرشح للانتقال بقوة في الصيف القادم لليوفي، في ظل متابعته من قبل الإنتر كذلك. 

الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
نابولي
20
16
3
1
44
13
31
51
2
يوفنتوس
20
16
2
2
49
15
34
50
3
إنتر ميلان
20
12
6
2
35
15
20
42
4
لاتسيو
19
12
4
3
48
24
24
40
5
روما
19
12
3
4
30
14
16
39
6
سامبدوريا
19
9
3
7
36
29
7
30
7
أتلانتا
20
8
6
6
31
26
5
30
8
أودينيزي
19
9
1
9
33
27
6
28
9
فيورنتينا
20
7
7
6
29
21
8
28
10
تورينو
20
6
10
4
28
27
1
28
11
ميلان
20
8
4
8
25
27
-2
28
12
بولونيا
20
7
3
10
23
30
-7
24
13
كييفو فيرونا
20
5
7
8
20
32
-12
22
14
جنوى
20
5
6
9
16
22
-6
21
15
ساسولو
20
6
3
11
13
30
-17
21
16
كالياري
20
6
2
12
18
31
-13
20
17
سبال
20
3
6
11
21
38
-17
15
18
كروتوني
20
4
3
13
13
38
-25
15
19
هيلاس فيرونا
20
3
4
13
18
41
-23
13
20
بينيفنتو
20
2
1
17
13
43
-30
7
يوفنتوس
Juventus

ترتيب الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
نابولي
20
44 - 13
51
2
يوفنتوس
20
49 - 15
50
3
إنتر ميلان
20
35 - 15
42
4
لاتسيو
19
48 - 24
40
5
روما
19
30 - 14
39
6
سامبدوريا
19
36 - 29
30
7
أتلانتا
20
31 - 26
30
8
أودينيزي
19
33 - 27
28
9
فيورنتينا
20
29 - 21
28
10
تورينو
20
28 - 27
28
11
ميلان
20
25 - 27
28
12
بولونيا
20
23 - 30
24
13
كييفو فيرونا
20
20 - 32
22
14
جنوى
20
16 - 22
21
15
ساسولو
20
13 - 30
21
16
كالياري
20
18 - 31
20
17
سبال
20
21 - 38
15
18
كروتوني
20
13 - 38
15
19
هيلاس فيرونا
20
18 - 41
13
20
بينيفنتو
20
13 - 43
7
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (21) الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق الثاني
الفريق الاول
أتلانتا
[-]
نابولي
21.01.2018 13:30
بولونيا
[-]
بينيفنتو
21.01.2018 16:00
لاتسيو
[-]
كييفو فيرونا
21.01.2018 16:00
Hellas Verona
[-]
كروتوني
21.01.2018 16:00
سامبدوريا
[-]
فيورنتينا
21.01.2018 16:00
أودينيزي
[-]
SPAL
21.01.2018 16:00
ساسولو
[-]
تورينو
21.01.2018 16:00
كالياري
[-]
Milan
21.01.2018 19:00
Internazionale
[-]
روما
21.01.2018 21:45
يوفنتوس
[-]
جنوى
22.01.2018 21:45
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