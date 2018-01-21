ما هي أهداف يوفنتوس في الانتقالات الصيفية القادمة؟

صحيفة "توتو سبورت":

المدير العام للنادي، جوزيبي ماروتا، وضع 3 أسماء لمتابعتها من قبل كشافي السيدة العجوز في المرحلة المقبلة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين، أنّ نادي يوفنتوس، وضع قائمة اللاعبين المطلوبين لدعم صفوفه في الصيف المقبل. وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإنّ إدارة السيّدة العجوز تعمل من الآن، على وضع قائمة بأولوياتها بخصوص تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأنها تتضمن حتى الآن 3 لاعبين.



لاعبو يوفنتوس

وأكدت الصحيفة أن المدير العام للنادي، جوزيبي ماروتا، وضع 3 أسماء لمتابعتها من قبل كشافي السيدة العجوز في المرحلة المقبلة.

وستكون الأولوية هى تدعيم الفريق بلاعب وسط إيطالي، والأسماء المقترحة هى بريان كريستانتي، لاعب وسط أتلانتا، وكذلك لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما، ثم نيكولو باريلا، لاعب خط وسط كالياري الشاب، والذي رغم تجديد عقده مع فريقه حتى 2022، لكنه مُرشح للانتقال بقوة في الصيف القادم لليوفي، في ظل متابعته من قبل الإنتر كذلك.