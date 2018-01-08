مكابي عين ماهل يفرض التعادل السلبي على نادي دبورية

المباراة أجريت ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر لفرق الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب"

اقتنص فريق مكابي عين ماهل نقطة ثمينة من ضيفه النادي الرياضي دبورية بعد أن انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي 0-0، ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر لفرق الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب" .



صور من المباراة

وشهدت المباراة محاولات عدة من قبل الفريق الضيف لإحراز الأهداف مقابل تراجع في أداء الفريق المهلاوي ، إلا أن وقفة الحارس المهلاوي نديم سعايدة والدفاع المهلاوي منعتهم من تسجيل الاهداف، لينجح المتصدر هبوعيل زلفة بتوسيع الفارق عن دبورية الى خمس نقاط .