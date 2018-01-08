مكابي عين ماهل يفرض التعادل السلبي على نادي دبورية
المباراة أجريت ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر لفرق الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب"
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اقتنص فريق مكابي عين ماهل نقطة ثمينة من ضيفه النادي الرياضي دبورية بعد أن انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي 0-0، ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر لفرق الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب" .
صور من المباراة
وشهدت المباراة محاولات عدة من قبل الفريق الضيف لإحراز الأهداف مقابل تراجع في أداء الفريق المهلاوي ، إلا أن وقفة الحارس المهلاوي نديم سعايدة والدفاع المهلاوي منعتهم من تسجيل الاهداف، لينجح المتصدر هبوعيل زلفة بتوسيع الفارق عن دبورية الى خمس نقاط .