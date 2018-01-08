فوز خارجي مثير لأبناء سخنين على نادي أشدود بهدفين مقابل هدف واحد

فاز فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية على النادي الرياضي أشدود بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة العليا. ورغم أن الفريق السخنيني حضر بدون مدرب بعد اقالة المدرب فليكس نعيم ومساعده أيمن خلايلة، وكذلك بدون حارس مرماه المبعد محمود قنديل، فاستبدله متان عمبار، فانه تقدم بهدف سبق في الدقيقة الأولى عن طريق المهاجم شلومي أزولاي.





ونجح الفريق المضيف بادراك هدف التعادل بواسطة اللاعب ماوريسيو كوردييرو في الدقيقة الستين، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت للسخنينيين بهدف النصر الذي أحرزه اللاعب عطاء جبر في الدقيقة الثامنة والسبعين، ليرفع رصيده الى 22 نقطة.