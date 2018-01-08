تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

النهضة الناصرة يضرب معين دالية الكرمل بأربعة أهداف مقابل لا شيء

 

متعلق:
مباريات اليوم ضمن الأسبوع 17 في العليا
الاخاء عكا يواجه بلدي كابول
نتائج مباريات الاثنين ضمن الأسبوع السادس عشر

 

ضرب فريق النهضة الناصرة، على استاد الناصرة - عيلوط، ضيفه فريق هبوعيل معين دالية الكرمل بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". ودخلها النصراويون بصورة رائعة، حيث سيطر تلامذة المدرب سعيد موعد على زمام الأمور فسجل له محمد طه (2) وشقيقه عبيدة طه ومحمد أبو لاشين، ليرفع رصيده الى 22 نقطة، حيث يواصل تمركزه بين فرق المقدمة. وشهدت المباراة باكورة مشاركات المدافع الأيمن صالح حسن مع الفريق النصراوي.

أخبار ومقالات

مباريات اليوم ضمن الأسبوع 17 في العليا والممتازة

مباريات اليوم ضمن الأسبوع 17 في العليا والممتازة
الاخاء عكا يواجه بلدي كابول

الاخاء عكا يواجه بلدي كابول

النهضة الناصرة يضرب معين دالية الكرمل بأربعة أهداف

النهضة الناصرة يضرب معين دالية الكرمل بأربعة أهداف

نتائج مباريات الاثنين ضمن الأسبوع السادس عشر

نتائج مباريات الاثنين ضمن الأسبوع السادس عشر

فريقا مكابي شفاعمرو ومكابي معلوت يفترقان بالتعادل

فريقا مكابي شفاعمرو ومكابي معلوت يفترقان بالتعادل

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السادس عشر

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السادس عشر
فوز خارجي مثير لأبناء سخنين على نادي أشدود بهدفين

فوز خارجي مثير لأبناء سخنين على نادي أشدود بهدفين
م.عين ماهل يفرض التعادل السلبي على نادي دبورية

م.عين ماهل يفرض التعادل السلبي على نادي دبورية
مكابي كفركنا يفوز على هبوعيل البعينة 2-0

مكابي كفركنا يفوز على هبوعيل البعينة 2-0
سمير عيسى يترك تدريب هبوعيل اكسال

سمير عيسى يترك تدريب هبوعيل اكسال

عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا