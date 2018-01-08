النهضة الناصرة يضرب معين دالية الكرمل بأربعة أهداف مقابل لا شيء

ضرب فريق النهضة الناصرة، على استاد الناصرة - عيلوط، ضيفه فريق هبوعيل معين دالية الكرمل بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". ودخلها النصراويون بصورة رائعة، حيث سيطر تلامذة المدرب سعيد موعد على زمام الأمور فسجل له محمد طه (2) وشقيقه عبيدة طه ومحمد أبو لاشين، ليرفع رصيده الى 22 نقطة، حيث يواصل تمركزه بين فرق المقدمة. وشهدت المباراة باكورة مشاركات المدافع الأيمن صالح حسن مع الفريق النصراوي.