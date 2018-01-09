الاخاء عكا يواجه بلدي كابول في مباراة أقطاب ضمن الدرجة الثانية

أكد اللاعب المجرب رحيّل عباس أن فريقه العكي نظم صفوفه، بهدف تحسين آماله بالبقاء، وسط عزيمته بالفوز على فريق القمة من كابول

يستضيف فريق الاخاء عكا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة على استاد توتو في عكا، فريق بلدي كابول في مباراة أقطاب، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". وقد تم تأجيل المباراة من يوم الجمعة الى الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية العاصفة والأمطار الغزيرة التي هطلت. ويدخلها الفريق العكي بعد تعادله الخارجي أمام فريق مكابي أبناء نحف بهدف لكل منهما، وفي رصيده ثماني نقاط فقط، حيث يحتل المركز الخامس عشر. أما الفريق الكابولي ففاز على فريق هبوعيل كفر سميع بهدف مقابل لا شيء، ليرفع رصيده الى 25 نقطة.

وأكد اللاعب المجرب رحيّل عباس أن فريقه العكي نظم صفوفه، بهدف تحسين آماله بالبقاء، وسط عزيمته بالفوز على فريق القمة من كابول.