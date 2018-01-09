مباريات اليوم ضمن الأسبوع 17 في العليا والممتازة
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الدرجة العليا – الأسبوع 17
مكابي بيتح تكفا 19:00 هبوعيل كريات شمونة (الثلاثاء) في بيتح تكفا
هبوعيل بئر السبع 20:00 بني يهودا تل أبيب (الثلاثاء) في بئر السبع
مكابي تل أبيب 21:00 مكابي نتانيا (الثلاثاء) في نتانيا
الدرجة الممتازة – الأسبوع 15
مكابي هرتسليا 19:00 مكابي الاخاء الناصرة (الثلاثاء) في هرتسليا
هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل رمات هشارون (الثلاثاء) في نتسيرت عيليت
هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل مرمورك (الثلاثاء) في رمات جان
بيتار تل أبيب - الرملة 19:00 عيروني نيشر (الثلاثاء) في الرملة
هبوعيل الخضيرة 19:00 هبوعيل العفولة (الثلاثاء) في العفولة
هبوعيل ريشون لتسيون 19:00 هبوعيل كتمون (الثلاثاء) في ريشون لتسيون