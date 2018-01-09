مباريات اليوم ضمن الأسبوع 17 في العليا والممتازة

الدرجة العليا – الأسبوع 17



مكابي بيتح تكفا 19:00 هبوعيل كريات شمونة (الثلاثاء) في بيتح تكفا

هبوعيل بئر السبع 20:00 بني يهودا تل أبيب (الثلاثاء) في بئر السبع

مكابي تل أبيب 21:00 مكابي نتانيا (الثلاثاء) في نتانيا



الدرجة الممتازة – الأسبوع 15



مكابي هرتسليا 19:00 مكابي الاخاء الناصرة (الثلاثاء) في هرتسليا

هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل رمات هشارون (الثلاثاء) في نتسيرت عيليت

هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل مرمورك (الثلاثاء) في رمات جان

بيتار تل أبيب - الرملة 19:00 عيروني نيشر (الثلاثاء) في الرملة

هبوعيل الخضيرة 19:00 هبوعيل العفولة (الثلاثاء) في العفولة

هبوعيل ريشون لتسيون 19:00 هبوعيل كتمون (الثلاثاء) في ريشون لتسيون