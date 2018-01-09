فوز هبوعيل صندلة على مكابي الرينة بهدف للوافد الجديد عميت دهان

جاء الشوط الأول بأفضلية للمضيفين، بقيادة المدرب الجديد بهاء عمري، ولولا براعة حارس الريناويين طارق نعامنة لانتهى بتقول صندلة

فاز فريق هبوعيل صندلة في مباراته البيتية على فريق مكابي أبناء الرينة بهدف دون مقابل، على ملعب تعناخيم ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر - أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب".



خلال المباراة



وجاء الشوط الأول بأفضلية للمضيفين، بقيادة المدرب الجديد بهاء عمري، ولولا براعة حارس الريناويين طارق نعامنة لانتهى بتقول صندلة، عدا عن تصدي القائم لتسديدتي ايال كبها وعمري المكايس. وفي الشوط الثاني تكافأ المستوى، لكن في الدقيقة السابعة والثمانين نجح اللاعب البديل عميت دهان باحراز هدف الفوز بعد تمريرة من المكايس، وذلك في باكورة مشاركات دهان مع الفريق الصندلاوي.