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عودة مازن عثامنة الى تشكيلة مكابي الرينة أمام النهضة الناصرة

 

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يعود متوسط الميدان مازن عثامنة الى تشكيلة فريق مكابي أبناء الرينة في مباراته البيتية أمام فريق النهضة الناصرة، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر – ثاني مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقد أبعد مازن عثامنة خلال الفوز على فريق مكابي أحمد عرب النجيدات بهدفين مقابل هدف واحد، فحرم من اللعب أمام الفريق الذي بدأ معه مباريات الموسم الحالي، هبوعيل صندلة.


مازن عتامنة

ويتجاور الطرفان في سلم اللائحة، حيث تفصل بينهما عدة نقاط لصالح النصراويين. وقال مازن عثامنة عنها:"في الحقيقة أثبت كل فريق قوته ونجاعته هذا الموسم، وبالتأكيد أن المباراة ستكون متقاربة ومتوازنة، وسنحاول كسب جميع النقاط لصالحنا".

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