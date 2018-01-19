باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع إيكاردي

يرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو

بدأ باريس سان جيرمان العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع هداف إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.



إيكاردي

وحسب "le10sport" فإن باريس سان جيرمان يدرس إمكانية التعاقد مع نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي خلال الصيف المقبل، حيث أن المهاجم الأرجنتيني يأتي على رأس لائحة أهداف مدير النادي الباريسي الرياضي أنتيرو هنريكي. ونقلاً عن نفس المصدر فإن باريس سان جيرمان يراقب وضع ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان، حيث أن النادي الباريسي على علم بأن اللاعب يقترب من تجديد عقده ورفع شرطه الجزائي مع إنتر إلى 220 مليون يورو. ويرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو.