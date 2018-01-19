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باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع إيكاردي

يرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو

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بدأ باريس سان جيرمان العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع هداف إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

 
 إيكاردي

وحسب "le10sport" فإن باريس سان جيرمان يدرس إمكانية التعاقد مع نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي خلال الصيف المقبل، حيث أن المهاجم الأرجنتيني يأتي على رأس لائحة أهداف مدير النادي الباريسي الرياضي أنتيرو هنريكي. ونقلاً عن نفس المصدر فإن باريس سان جيرمان يراقب وضع ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان، حيث أن النادي الباريسي على علم بأن اللاعب يقترب من تجديد عقده ورفع شرطه الجزائي مع إنتر إلى 220 مليون يورو. ويرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو.

الدوري الفرنسي Ligue 1

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
باريس سان جريمان
19
16
2
1
58
15
43
50
2
موناكو
19
13
2
4
46
19
27
41
3
ليون
19
12
5
2
46
20
26
41
4
مارسيليا
19
11
5
3
38
22
16
38
5
نانت
19
10
3
6
18
18
0
33
6
نيس
19
8
3
8
24
29
-5
27
7
مونبلييه
19
6
8
5
17
13
4
26
8
جانجون
19
7
5
7
21
24
-3
26
9
رين
19
7
4
8
24
26
-2
25
10
ديجون
19
7
3
9
28
33
-5
24
11
ستراسبورغ
19
6
6
7
24
31
-7
24
12
كان
19
7
3
9
12
21
-9
24
13
اميان
19
6
3
10
16
21
-5
21
14
تروا
19
6
3
10
20
27
-7
21
15
بوردو
19
5
5
9
22
29
-7
20
16
سانت إيتيان
19
5
5
9
18
33
-15
20
17
تولوز
19
5
4
10
18
27
-9
19
18
ليل
19
5
4
10
17
30
-13
19
19
أنجيه
19
3
9
7
21
29
-8
18
20
ميتز
19
3
2
14
13
34
-21
11
باريس سان جريمان
Paris SG

ترتيب الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
باريس سان جريمان
19
58 - 15
50
2
موناكو
19
46 - 19
41
3
ليون
19
46 - 20
41
4
مارسيليا
19
38 - 22
38
5
نانت
19
18 - 18
33
6
نيس
19
24 - 29
27
7
مونبلييه
19
17 - 13
26
8
جانجون
19
21 - 24
26
9
رين
19
24 - 26
25
10
ديجون
19
28 - 33
24
11
ستراسبورغ
19
24 - 31
24
12
كان
19
12 - 21
24
13
اميان
19
16 - 21
21
14
تروا
19
20 - 27
21
15
بوردو
19
22 - 29
20
16
سانت إيتيان
19
18 - 33
20
17
تولوز
19
18 - 27
19
18
ليل
19
17 - 30
19
19
أنجيه
19
21 - 29
18
20
ميتز
19
13 - 34
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (22) الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق الثاني
الفريق الاول
كان
[-]
Olympique Marseille
19.01.2018 21:45
نانت
[-]
بوردو
20.01.2018 18:00
Amiens SC
[-]
جانجون
20.01.2018 21:00
مونبلييه
[-]
تولوز
20.01.2018 21:00
رين
[-]
Angers SCO
20.01.2018 21:00
ستراسبورغ
[-]
ديجون
20.01.2018 21:00
تروا
[-]
ليل
20.01.2018 21:00
نيس
[-]
Saint-Étienne
21.01.2018 16:00
موناكو
[-]
ميتز
21.01.2018 18:00
Olympique Lyonnais
[-]
PSG
21.01.2018 22:00
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