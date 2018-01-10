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لاعبو ريال مدريد يعلنون الإنقلاب على زيدان!

 شهدت أروقة النادي اجتماعًا ساخنًا بين زيزو ولاعبيه لمدة ساعة تقريبًا

نقلت إذاعة (كادينا سير) تعليقات بعض لاعبي الميرينجي على الاجتماع، الذي وصفوه بأنه "ممل" و"بلا فائدة"

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تحدّثت تقارير صحفية إسبانية عن "إنقلاب" عدد من لاعبي نادي ريال مدريد على مدرّبهم الفرنسي زين الدين زيدان، حيث شهدت أروقة النادي اجتماعًا ساخنًا بين زيزو ولاعبيه لمدة ساعة تقريبًا، لبحث أسباب تدهور نتائج الفريق في الليجا، وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة في الكأس ودوري أبطال أوروبا.


زيدان ولاعبو ريال مدريد خلال التدريبات/ رويترز

وشهد الاجتماع، قيام بعض لاعبي الفريق الملكي بالاعتراف للمدرب الفرنسي بعدم ارتياحهم لما اعتبروه "معاملة غير عادلة".

ووفقا لإذاعة (كادينا سير) فإن بعض اللاعبين، خاصة الذين لا يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، صارحوا زيزو بأنهم لا يعتقدون في صحة كلامه بأن "من يشارك في المباريات هو الأفضل في التدريبات". ويعتقد هؤلاء اللاعبون أن زيدان لسبب مجهول، لديه مجموعة من اللاعبين "غير قابلين للمساس"، والذين يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، وفي جميع الأحوال، بصرف النظر عن مستواهم الفني والبدني، وأيضًا بغض النظر عن اجتهاد اللاعبين الآخرين في الفريق. كما نقلت الإذاعة تعليقات بعض لاعبي الميرينجي على الاجتماع، الذي وصفوه بأنه "ممل" و"بلا فائدة".

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة متأخرًا بـ16 نقطة عن المتصدر برشلونة. 

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