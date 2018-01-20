تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام آرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة

يتأجل الحسم بذلك إلى مباراة الإياب على ملعب الإمارات. ويجرى لقاء الإياب بتاريخ 24 يناير

حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي ضد آرسنال على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.وكان البلوز الأقرب للتسجيل طوال مجريات المباراة مع رد فعل محتشم من الضيوف في بعض فترات اللقاء لتنتهي المباراة بسقوط أصحاب الأرض في فخ التعادل (0ـ0).

ويتأجل الحسم بذلك إلى مباراة الإياب على ملعب الإمارات. ويجرى لقاء الإياب بتاريخ 24 يناير.ويذكر أن مانشستر سيتي تفوق على بريستول سيتي (2ـ1) في ذهاب نصف النهائي الثاني ليتأجل الحسم.