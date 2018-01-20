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تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام آرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة

يتأجل الحسم بذلك إلى مباراة الإياب على ملعب الإمارات. ويجرى لقاء الإياب بتاريخ 24 يناير

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 حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي ضد آرسنال على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.وكان البلوز الأقرب للتسجيل طوال مجريات المباراة مع رد فعل محتشم من الضيوف في بعض فترات اللقاء لتنتهي المباراة بسقوط أصحاب الأرض في فخ التعادل (0ـ0).

ويتأجل الحسم بذلك إلى مباراة الإياب على ملعب الإمارات. ويجرى لقاء الإياب بتاريخ 24 يناير.ويذكر أن مانشستر سيتي تفوق على بريستول سيتي (2ـ1) في ذهاب نصف النهائي الثاني ليتأجل الحسم.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
22
20
2
0
64
13
51
62
2
مانشستر يونايتد
22
14
5
3
45
16
29
47
3
تشيلسي
22
14
4
4
41
16
25
46
4
ليفربول
22
12
8
2
50
25
25
44
5
توتنهام
22
12
5
5
42
21
21
41
6
ارسنال
22
11
6
5
40
28
12
39
7
بيرنلي
22
9
7
6
19
19
0
34
8
ليستر سيتي
22
8
6
8
34
32
2
30
9
إيفرتون
22
7
6
9
25
34
-9
27
10
واتفورد
22
7
4
11
31
40
-9
25
11
هيديرسفيلد تاون
22
6
6
10
18
35
-17
24
12
برايتون
22
5
8
9
17
27
-10
23
13
Newcastle
22
6
4
12
20
30
-10
22
14
كريستال بالاس
22
5
7
10
20
33
-13
22
15
وست هام يونايتد
22
5
7
10
25
40
-15
22
16
بورنموث
22
5
6
11
22
34
-12
21
17
ساوثهامتون
22
4
8
10
21
32
-11
20
18
Stoke
22
5
5
12
23
47
-24
20
19
ويست بروميتش
22
2
10
10
16
30
-14
16
20
سوانزي سيتي
22
4
4
14
13
34
-21
16
ارسنال
Arsenal

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
22
64 - 13
62
2
مانشستر يونايتد
22
45 - 16
47
3
تشيلسي
22
41 - 16
46
4
ليفربول
22
50 - 25
44
5
توتنهام
22
42 - 21
41
6
ارسنال
22
40 - 28
39
7
بيرنلي
22
19 - 19
34
8
ليستر سيتي
22
34 - 32
30
9
إيفرتون
22
25 - 34
27
10
واتفورد
22
31 - 40
25
11
هيديرسفيلد تاون
22
18 - 35
24
12
برايتون
22
17 - 27
23
13
Newcastle
22
20 - 30
22
14
كريستال بالاس
22
20 - 33
22
15
وست هام يونايتد
22
25 - 40
22
16
بورنموث
22
22 - 34
21
17
ساوثهامتون
22
21 - 32
20
18
Stoke
22
23 - 47
20
19
ويست بروميتش
22
16 - 30
16
20
سوانزي سيتي
22
13 - 34
16
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (24) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
Brighton & Hove Albion
[-]
تشيلسي
20.01.2018 14:30
ارسنال
[-]
كريستال بالاس
20.01.2018 17:00
بيرنلي
[-]
مانشستر يونايتد
20.01.2018 17:00
إيفرتون
[-]
West Bromwich Albion
20.01.2018 17:00
Leicester City
[-]
واتفورد
20.01.2018 17:00
ستوك سيتي
[-]
Huddersfield Town
20.01.2018 17:00
West Ham United
[-]
AFC Bournemouth
20.01.2018 17:00
مانشستر سيتي
[-]
Newcastle United
20.01.2018 19:30
ساوثهامتون
[-]
Tottenham Hotspur
21.01.2018 18:00
Swansea City
[-]
ليفربول
22.01.2018 22:00
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