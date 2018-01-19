ريال مدريد يصعد إلى ربع نهائي الكأس لكنه يتعثر مجدداً

رغم التعادل، صعد ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه نومانسيا بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشرك المدرب زين الدين زيدان اللاعبين الاحتياطيين في مباراة اليوم باستثناء داني كارفاخال الذي تم استبداله مع بداية الشوط الثاني.وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق لوكاس فاسكيز بحلول الدقيقة 11 عبر كرة رأسية، ثم أحرز نومانسيا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد ريال مدريد ليتقدم مجدداً عبر نفس اللاعب لوكاس فاسكيز عند الدقيقة 59، وبنفس السيناريو، تلقى كيكو كاسيا هدف التعادل بالدقيقة 82 عن طريق فرنانديز صاحب الهدف الأول أيضاً.ورغم التعادل، صعد ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.