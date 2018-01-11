الاخاء الناصرة يواصل تراجعه قبل اللقاء البيتي أمام هبوعيل العفولة

سجل حسن أبو زايد نفسه هدف الفريق خلال الخسارة أمام فريق القاع مكابي هرتسليا بهدفين مقابل هدف واحد

يخوض فريق مكابي الاخاء الناصرة مباراة ثالثة على التوالي خلال ستة أيام فقط. فبعد أن واجه فريق هبوعيل بئر السبع في اطار مسابقة كأس الدولة يوم السبت الماضي ومكابي هرتسليا يوم الثلاثاء ضمن الدوري، فانه يستعد لاجراء مباراة دوري اضافية حينما يستقبل الفريق الجار جغرافيا هبوعيل العفولة، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد الناصرة – عيلوط ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في دوري الدرجة الممتازة. يشار الى أن الاخاء فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما حسن أبو زايد. وقد سجل حسن أبو زايد نفسه هدف الفريق خلال الخسارة أمام فريق القاع مكابي هرتسليا بهدفين مقابل هدف واحد، لتكون المباراة الخامسة على التوالي بدون فوز للنصراويين في الدوري، حيث سبقتها أربعة تعادلات متتالية.



حسن أبو زايد