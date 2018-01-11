ديربي خاص للمدرب أحمد سبع مع الأخوة عرابة أمام اتحاد مجد الكروم

يتجاور الطرفان في قاع اللائحة، وسط طموح كل منهما لتوديع المراتب المتأخرة صوب وسط اللائحة فما فوق.

تعد مباراة فريقي اتحاد أحمد مجد الكروم والأخوة عرابة، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ"، وهي تعد ديربي خاص لمدرب العرابيين أحمد سبع أمام فريقه الأم، حيث قد تقدم الادارة المجدلاوية على تكريمه. وقد دافع أحمد سبع عن ألوان المجدلاويين لاعبا، عدا عن اشرافه على تدريبه خلال مباريات الموسم الماضي، لكنه لم ينجح بقيادته لكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى. يشار الى أن أحمد سبع أشرف في بداية هذا الموسم على تدريب فريق الدرجة الأولى هبوعيل أم الفحم.ويتجاور الطرفان في قاع اللائحة، وسط طموح كل منهما لتوديع المراتب المتأخرة صوب وسط اللائحة فما فوق.



أحمد سبع